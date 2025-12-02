Propone Francisco Sánchez reforma para permitir Huelga Fiscal en defensa de la soberanía estatal

Publicidad - LB2 -

El legislador de Movimiento Ciudadano exige se retire la Ley de Aguas y se pida disculpas a Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En un encendido posicionamiento desde el Congreso del Estado, el diputado Francisco Sánchez Villegas, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, propuso una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que permitiría a los estados declarar una “Huelga Fiscal” y suspender el pago de impuestos federales cuando, a su juicio, el Gobierno Federal incurra en violaciones a la soberanía estatal o incumplimientos de sus obligaciones.

La propuesta surge como respuesta directa a la controvertida iniciativa de Ley de Aguas que se discute actualmente a nivel federal y que, según el legislador, representa una “declaración de guerra disfrazada de ley”, al centralizar el control de los recursos hídricos, vulnerando la capacidad de decisión de los estados sobre su propio territorio y sus fuentes de agua.

- Publicidad - HP1

“Hoy la desobediencia es dignidad”, afirmó Sánchez Villegas durante su intervención. En su mensaje, acusó al “régimen centralista” de imponer políticas que tratan a Chihuahua como una “colonia”, exigiendo recursos económicos mientras, según dijo, regresan “migajas” al estado.

La reforma planteada por el legislador establece un mecanismo legal mediante el cual los estados podrían suspender temporalmente la transferencia de impuestos a la Federación. La declaratoria de Huelga Fiscal podría ser solicitada por el gobernador del estado, por una tercera parte del Congreso local, o por ayuntamientos que representen al menos al 20% de la población de la entidad.

Sánchez advirtió que esta es una medida de último recurso para evitar consecuencias sociales graves ante lo que considera un atentado contra el desarrollo económico, la actividad agrícola y la soberanía de Chihuahua. “Cuando quieren que nuestro ganado muera de hambre: Huelga Fiscal. Para evitar derramamiento de sangre: Huelga Fiscal”, expresó en tono enérgico desde la tribuna.

Asimismo, condicionó la suspensión de la medida a que se cancele la Ley de Aguas y se ofrezca una disculpa pública a los estados del norte por lo que calificó como una “provocación institucional”. La propuesta aún deberá ser analizada por las comisiones correspondientes antes de su eventual discusión en el pleno del Congreso local.

Cabe señalar que la Ley de Coordinación Fiscal, vigente desde 1980, es la base del sistema mediante el cual la Federación y las entidades distribuyen los recursos públicos. Hasta ahora, no contempla mecanismos formales de suspensión de pagos federales, por lo que esta reforma abriría un precedente legal inédito que podría generar controversia constitucional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.