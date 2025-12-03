Propone Francisco Sánchez huelga fiscal como respuesta a reforma de la Ley de Aguas

Publicidad - LB2 -

El legislador de Movimiento Ciudadano acusa al gobierno federal de ignorar demandas del campo y atentar contra el norte del país.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Tras la aprobación en comisiones del dictamen de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, el diputado Francisco Sánchez Villegas, coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, llamó a la ciudadanía a prepararse para una “huelga fiscal” como forma de resistencia frente a lo que calificó como un acto de imposición del régimen federal contra los productores del norte del país.

Sánchez expresó su rechazo enérgico al dictamen aprobado en la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, asegurando que las voces del campo no fueron escuchadas, y que las modificaciones prometidas por legisladores de Morena no se reflejaron en el documento final. Afirmó que la reforma representa un “robo en despoblado” contra los agricultores chihuahuenses y una amenaza directa a los derechos sobre el agua en regiones agrícolas clave.

- Publicidad - HP1

“La huelga fiscal es la única arma para enfrentar a un régimen que ha traicionado al norte”, expresó el legislador durante un pronunciamiento público, donde también acusó al gobierno federal de “mentir, robar y traicionar”, al no respetar los acuerdos ni considerar las propuestas surgidas de los sectores afectados. En sus palabras, el dictamen representa una agresión directa a los productores y a la soberanía hídrica de Chihuahua.

El planteamiento de una huelga fiscal —que implica la retención o el no pago de impuestos en señal de protesta— ha sido planteado en el pasado por actores políticos del norte del país, especialmente en contextos donde se perciben decisiones centralistas desde el gobierno federal. En esta ocasión, Francisco Sánchez reaviva esa posibilidad como un mecanismo de presión ante lo que considera una falta de diálogo y sensibilidad con las necesidades de las zonas agrícolas.

El legislador también acusó que el discurso de apertura por parte de la mayoría oficialista no se reflejó en el contenido final de la iniciativa, ya que —según dijo— las demandas de los campesinos fueron ignoradas, especialmente aquellas relacionadas con la transmisión de concesiones, la seguridad jurídica sobre el agua y la participación de los usuarios en la gestión del recurso.

El dictamen aprobado se encamina a ser discutido en el Pleno de la Cámara de Diputados este jueves 4 de diciembre, en medio de un clima de creciente inconformidad en estados como Chihuahua y Guanajuato, donde agricultores ya han llevado a cabo bloqueos en carreteras y advertido sobre nuevas acciones si la ley se aprueba sin garantías para el sector productivo.

Sánchez concluyó su mensaje con un llamado a la unidad regional para defender el acceso al agua como un derecho histórico de los productores del norte del país, advirtiendo que la batalla no es solamente legal o legislativa, sino también política y social. Añadió que desde Movimiento Ciudadano seguirán buscando vías de acción para frenar lo que consideran una imposición sin consenso.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.