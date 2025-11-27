Propone Francisco Sánchez huelga fiscal ante abandono federal al norte del país

Publicidad - LB2 -

El diputado de Movimiento Ciudadano acusa a Gobernación de despreciar a productores de Chihuahua en plena crisis por bloqueos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En medio del colapso vial y económico generado por los bloqueos carreteros en el norte del país, el diputado Francisco Sánchez Villegas, coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado de Chihuahua, lanzó un duro posicionamiento contra el Gobierno Federal, al que acusó de “indolencia criminal” por no atender las demandas del sector productivo del estado y propuso, como medida de resistencia, una huelga fiscal.

Sánchez Villegas denunció que este jueves una delegación de productores chihuahuenses fue plantada por funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), a pesar de haber acudido a la Ciudad de México para solicitar diálogo formal y atención urgente a los efectos que las nuevas leyes del agua y el abandono al campo han generado en la región.

- Publicidad - HP1

“Mientras el norte se colapsa, el régimen muestra completa indolencia. Hace un momento, en la Secretaría de Gobernación dejaron plantados a los productores de Chihuahua. El gobierno no sólo ignora, sino que castiga deliberadamente a quienes trabajan y producen”, expresó el legislador desde el Congreso estatal.

En su posicionamiento, Francisco Sánchez advirtió que el impacto de los bloqueos y de la parálisis institucional ha comenzado a reflejarse en distintos sectores de la economía regional. Mencionó que algunas maquiladoras han suspendido líneas de producción, mientras que en municipios del estado ya se reporta desabasto de alimentos, medicinas y combustible.

Ante este panorama, propuso iniciar una huelga fiscal, que consistiría en suspender temporalmente el pago de impuestos federales como una forma de presión política y protesta por lo que considera un abandono sistemático del norte del país por parte del Gobierno Federal. “El único camino es la huelga fiscal para castigarlos donde más les duele”, afirmó.

La figura de la huelga fiscal ha sido promovida en otras ocasiones por sectores empresariales y políticos como una herramienta simbólica frente a decisiones del centro que afectan a las regiones. No obstante, su viabilidad legal y operativa dependería de múltiples factores, y hasta el momento no existe una propuesta formal legislativa por parte del diputado.

Sánchez Villegas ha sido una de las voces más críticas del centralismo fiscal en México y ha impulsado en el Congreso local iniciativas de autonomía presupuestaria y defensa del federalismo. En este contexto, su llamado a la desobediencia tributaria se suma a la presión política que distintos sectores del norte del país ejercen en medio del conflicto actual.

Los bloqueos carreteros iniciados por transportistas y productores agrícolas continúan afectando rutas clave de Chihuahua y otros estados, mientras se desarrollan negociaciones intermitentes con autoridades federales. Hasta el momento, no se ha confirmado un acuerdo que permita levantar completamente los cierres.

El legislador finalizó su mensaje asegurando que insistirá en construir un frente fiscal desde Chihuahua que ponga un alto —dijo— “al abuso sistemático de un gobierno que cobra impuestos, pero niega soluciones”.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.