Propone el PRI a Guillermo Ramírez para presidir la Mesa Directiva del Congreso

Publicidad - LB2 -

Arturo Medina, coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, presentó formalmente la candidatura de Guillermo Ramírez para ocupar la Presidencia de la Mesa Directiva. Esta propuesta fue entregada a la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, marcando un paso significativo en la política estatal.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- La propuesta de Medina fue bien recibida por todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso, lo que sugiere un consenso amplio sobre la idoneidad de Ramírez para el cargo. La votación en el Pleno se espera que confirme esta decisión, lo cual podría tener un impacto importante en la dinámica legislativa del estado.

Arturo Medina destacó las cualidades de Guillermo Ramírez, enfatizando su amplio conocimiento en temas legislativos y su sensibilidad social. Estas características, según Medina, son fundamentales para desempeñar la presidencia con integridad y responsabilidad, lo que es esencial para el buen funcionamiento del Congreso.

- Publicidad - HP1

El coordinador legislativo también mencionó que, una vez que la propuesta sea aprobada en el Pleno, el grupo Parlamentario del PRI se compromete a respaldar el trabajo de Ramírez. Este apoyo busca fomentar el diálogo y la toma de decisiones que beneficien a la ciudadanía de Chihuahua, resaltando la importancia de la colaboración entre los diferentes grupos parlamentarios.

Medina celebró la posibilidad de que el PRI ocupe la presidencia de la Mesa Directiva después de siete años, lo que considera un hito relevante en el panorama político del estado. Este hecho podría indicar un cambio en la influencia del partido dentro del Congreso, así como un renovado compromiso con la gobernanza.

Además de la propuesta para la presidencia, Medina también impulsó la inclusión del diputado Luis Fernando Chacón como prosecretario de la Mesa Directiva. Esta decisión busca fortalecer la estructura del órgano legislativo y asegurar que se cuente con un equipo competente para enfrentar los retos que se presenten en el futuro.

Finalmente, Medina Aguirre subrayó la importancia de esperar la votación en el Pleno, lo que determinará el futuro liderazgo del Congreso del Estado. La atención ahora se centra en cómo se desarrollarán los acontecimientos en los próximos días, y si la propuesta de Ramírez será aprobada por sus colegas legisladores.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.