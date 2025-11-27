Propone diputado Villalobos crear Comisiones de Turismo en ayuntamientos con vocación turística

Publicidad - LB2 -

La iniciativa busca fortalecer la planeación y promoción del sector turístico en municipios estratégicos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con la intención de fortalecer el desarrollo turístico en los municipios de Chihuahua, el diputado priista José Luis Villalobos García presentó una iniciativa para reformar el Código Municipal del Estado, a fin de que los ayuntamientos con vocación turística o denominación de Pueblo Mágico o Pueblo Tradicional cuenten de forma obligatoria con una Comisión de Turismo como órgano permanente de atención y planeación.

La propuesta busca garantizar que cada municipio con potencial turístico disponga de una estructura interna especializada que se enfoque de manera exclusiva en las necesidades del sector, desde la regulación de servicios y coordinación con prestadores, hasta la generación de estrategias para posicionar los destinos a nivel estatal, nacional e incluso internacional.

Durante la presentación de la iniciativa, Villalobos García subrayó que Chihuahua es una entidad con una amplia diversidad cultural, histórica y geográfica, lo que la convierte en un destino atractivo y estratégico para el turismo. Mencionó que localidades como Creel, Batopilas, Casas Grandes, Guachochi e Hidalgo del Parral, que cuentan con el distintivo de Pueblos Mágicos, han demostrado su capacidad de atracción turística, mientras que otros municipios como Guerrero, Jiménez, Rosales, Riva Palacio y Allende fueron recientemente reconocidos como Pueblos Tradicionales.

Actualmente, el marco normativo permite que los asuntos turísticos se integren en comisiones conjuntas con otras áreas como desarrollo económico o cultura, lo que —de acuerdo con el legislador— limita la atención especializada que requiere el sector y reduce la eficacia en la planeación, promoción y seguimiento de políticas públicas enfocadas en el turismo.

El diputado respaldó su propuesta con datos recientes que reflejan la importancia del turismo para la economía estatal. Señaló que al cierre de septiembre de 2025, la actividad turística en Chihuahua generó ingresos por 12 mil 915 millones de pesos. Ciudad Juárez y Chihuahua capital concentraron el 81.9% de esa derrama, mientras que la región de las Barrancas del Cobre aportó más de mil 116 millones de pesos. “Estas cifras demuestran que el turismo necesita estructuras municipales sólidas y permanentes”, afirmó.

De acuerdo con el documento presentado, los municipios que cuenten con denominación oficial como Pueblo Mágico o Pueblo Tradicional, así como aquellos con una vocación turística evidente, estarán obligados a instalar esta comisión especializada. Su función será proponer, revisar e impulsar programas del sector, fomentar la competitividad turística local y servir como enlace entre los diferentes actores públicos y privados que participan en esta actividad.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen. En caso de ser aprobada, establecería una base legal clara para institucionalizar la atención del turismo a nivel municipal, permitiendo que cada ayuntamiento con vocación turística cuente con un órgano dedicado a atender de forma continua las necesidades de un sector en expansión.

