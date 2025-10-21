Propone diputado Villalobos apoyo a emprendedores a través de gobiernos locales

Publicidad - LB2 -

La propuesta plantea que los municipios instrumenten campañas anuales de estímulos y beneficios fiscales que faciliten la obtención de la primera Licencia Comercial o de Funcionamiento.

Chihuahua, Chih .- Con el objetivo de fortalecer la economía local y facilitar el nacimiento de nuevos negocios, el diputado del Grupo Parlamentario del PRI, José Luis Villalobos García, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa con carácter de decreto para reformar y adicionar el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, a fin de establecer como obligación de los ayuntamientos la promoción y el fomento del emprendimiento.

La propuesta plantea que los municipios instrumenten campañas anuales de estímulos y beneficios fiscales que faciliten la obtención de la primera Licencia Comercial o de Funcionamiento para negocios de nueva creación, excluyendo las renovaciones. De igual forma, busca que los gobiernos locales generen mecanismos permanentes de información y acompañamiento para que los emprendedores conozcan, de manera clara y accesible, los requisitos y trámites necesarios para iniciar sus actividades.

Villalobos García subrayó que el emprendimiento debe convertirse en una política pública institucional y no depender de programas temporales o de la voluntad política de las administraciones en turno. “Emprender es una apuesta por el futuro; facilitar ese camino no es un gasto, sino una inversión que fortalece la economía y genera más empleos formales”, expresó.

El legislador recordó que Chihuahua ha mostrado un notable dinamismo empresarial, con un incremento del 55% en la apertura de nuevas empresas durante 2024, y destacó que el estado se posicionó en el octavo lugar nacional en el Índice de Competitividad Estatal del IMCO 2025. No obstante, advirtió que estos avances requieren consolidarse mediante marcos normativos sólidos que garanticen continuidad y apoyo constante a los nuevos emprendedores.

De aprobarse, el decreto modificará el Artículo 28 del Código Municipal, para que los ayuntamientos tengan la responsabilidad explícita de impulsar el emprendimiento, promover la industria y el comercio local, y divulgar información útil y accesible.

