Propone diputado Pedro Torres endurecer penas por cirugías estéticas en menores de edad

La reforma al Código Penal busca sancionar con mayor severidad a quienes practiquen procedimientos sin justificación médica.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado morenista Pedro Torres Estrada presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al artículo 320 del Código Penal de Chihuahua, con el fin de incrementar las penas para profesionales de la salud que practiquen cirugías estéticas en personas menores de edad sin una justificación médica. La propuesta busca cerrar vacíos legales que, a juicio del legislador, favorecen la impunidad y ponen en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Durante la exposición de motivos, Torres recordó que la Constitución establece el derecho de todas las personas a la protección de la salud, pero subrayó que en el caso de la población infantil y adolescente existe una obligación reforzada por su condición de desarrollo físico, emocional y psicológico. Afirmó que el Estado debe asumir un rol más activo para prevenir intervenciones que respondan exclusivamente a razones estéticas y no médicas.

Actualmente, el artículo 320 del Código Penal estatal contempla de seis meses a seis años de prisión para quienes incurran en delitos de esta naturaleza. Sin embargo, la iniciativa plantea aumentar hasta en una mitad esta sanción cuando se trate de procedimientos practicados en menores sin fines médicos, es decir, cuando no sean de carácter reparador ni reconstructivo.

“Proponemos la prohibición categórica de cirugías estéticas cuyo fin sea puramente el embellecimiento”, señaló el legislador fronterizo, al tiempo que aclaró que su propuesta no aplica a procedimientos necesarios para corregir afectaciones graves a la salud física o mental del menor. En estos casos, subrayó, se deberán cumplir con altos estándares éticos y clínicos, incluyendo dictámenes médicos y psicológicos, además del consentimiento informado de ambos padres o tutores.

Pedro Torres denunció la existencia de un vacío legal que ha sido aprovechado por algunas clínicas y profesionales del sector privado para realizar cirugías plásticas a menores sin supervisión ni protocolos adecuados. En este contexto, mencionó que su propuesta tiene un enfoque preventivo y de protección integral, similar en espíritu a otras iniciativas recientes como la llamada “Ley Nicole”.

El diputado enfatizó que la iniciativa no busca criminalizar la cirugía estética como especialidad médica, sino establecer límites claros cuando se trata de menores de edad. Indicó que el creciente acceso a este tipo de procedimientos por parte de adolescentes, muchas veces motivados por estándares de belleza promovidos en redes sociales, requiere una regulación específica que ponga en el centro el bienestar de los pacientes.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen. De ser aprobada, Chihuahua se sumaría a otras entidades del país que han iniciado reformas legales para limitar las intervenciones estéticas en menores de edad y establecer mayores responsabilidades legales para quienes las practican sin justificación clínica.

