Propone diputado José Luis Villalobos acceso a cultura en centros penitenciarios

Busca garantizar este derecho como herramienta de reinserción y dignidad humana.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local José Luis Villalobos García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado de Chihuahua con el objetivo de fortalecer el acceso a la cultura dentro del sistema penitenciario, al considerar que esta representa un derecho humano y una vía efectiva para la reinserción social.

La propuesta legislativa plantea que las personas sujetas a sanciones privativas o restrictivas de libertad tengan acceso real y sistemático a actividades y programas culturales, reconociendo que el entorno carcelario enfrenta importantes limitaciones para garantizar este tipo de derechos, a pesar de su impacto positivo en los procesos de rehabilitación.

Villalobos argumentó que diversos estudios internacionales han demostrado que la participación en actividades artísticas no solo reduce los índices de reincidencia delictiva, sino que también mejora la convivencia dentro de los centros de reclusión y fortalece habilidades socioemocionales, contribuyendo a una reintegración más efectiva en la sociedad.

La iniciativa tiene como base normativa la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y las Reglas Mandela de la ONU, que establecen la obligación de los Estados de fomentar la educación, el arte y la cultura dentro de los centros penitenciarios.

“Garantizar este derecho es fortalecer la dignidad humana y construir mejores oportunidades de reinserción para quienes cumplen una pena”, señaló el legislador priista durante su exposición ante el pleno. Subrayó además que este tipo de medidas deben ser parte de una política penitenciaria más humana, incluyente y orientada a resultados sostenibles.

La propuesta busca incorporar mecanismos institucionales que aseguren la implementación de programas culturales, así como la colaboración con organizaciones artísticas, instituciones educativas y organismos civiles, a fin de generar una oferta diversa que alcance a todas las personas privadas de la libertad, sin distinción.

Actualmente, el sistema penitenciario en Chihuahua enfrenta retos estructurales relacionados con la sobrepoblación, la falta de personal especializado y las condiciones limitadas de atención integral. En ese contexto, el fortalecimiento de derechos como el acceso a la cultura se perfila como una estrategia complementaria para mejorar la calidad de vida de las personas internas y construir entornos más pacíficos.

