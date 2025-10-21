Propone Brenda Ríos institucionalizar la Semana Cultural y Legislativa del Congreso del Estado

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de fortalecer la vinculación entre el Poder Legislativo y la ciudadanía, la diputada Brenda Francisca Ríos Prieto, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa para crear el programa permanente denominado “Semana Cultural y Legislativa del Congreso del Estado de Chihuahua”, que quedaría establecido en la Ley de Desarrollo Cultural del Estado.

Chihuahua, Chih .- La propuesta busca que el Congreso se consolide como un espacio abierto al diálogo, la cultura y la participación ciudadana, promoviendo la transparencia institucional y el orgullo por la identidad chihuahuense. Durante esta Semana, el recinto legislativo se convertirá en punto de encuentro entre la sociedad y sus representantes, con actividades académicas, artísticas y culturales.

El programa contemplará foros ciudadanos, conferencias, conversatorios, exposiciones artísticas, ferias del libro, muestras gastronómicas y actividades infantiles, además de stands donde las y los diputados podrán presentar directamente sus iniciativas y proyectos a la población.

- Publicidad - HP1

Ríos Prieto destacó que la cultura es una herramienta de transformación social y un medio para fortalecer la democracia: “El Congreso no debe ser solo un espacio de debate político, sino también un centro de vida cívica y cultural donde la ciudadanía se reconozca y participe activamente en la vida pública”, señaló.

La iniciativa contó con el respaldo de los Grupos Parlamentarios del PAN y del PRI, lo que refleja un consenso plural en torno a la importancia de promover la cultura, la participación ciudadana y la transparencia desde el Poder Legislativo. Con esta propuesta, la diputada busca institucionalizar un espacio que celebre la diversidad, fomente la identidad estatal y acerque el trabajo legislativo a la sociedad chihuahuense, fortaleciendo el vínculo entre ciudadanía y Congreso.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.