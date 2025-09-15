Movil - LB1 -
    septiembre 15, 2025 | 15:15
    Pronostican lluvias para esta tarde-noche

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que, para la tarde-noche de este lunes, se prevé un incremento en las precipitaciones en diversas regiones del estado, derivado de la interacción del monzón mexicano con un canal de baja presión y otros fenómenos meteorológicos.

    Chihuahua, Chih .– Las lluvias más intensas se esperan en municipios como Madera, Temósachic, Moris, Uruachi, Chínipas, Guazapares, Urique, Morelos, y Guadalupe y Calvo, donde podrían registrarse acumulados de entre 25.1 y 50 milímetros (mm).

    También se prevén precipitaciones dispersas a moderadas en Casas Grandes, Guerrero, Bocoyna, Cuauhtémoc y Chihuahua, con acumulados de entre 5.1 y 25 mm; el resto de la entidad, serán de aisladas a dispersas, de entre 2.1 y 5 mm, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

    Las temperaturas máximas para esta tarde oscilarán entre los 20 grados centígrados (°C) en Balleza (El Vergel) y los 35 °C en Chínipas.

    Se esperan valores elevados en Juárez, Ojinaga y Delicias, mientras que en la zona serrana se mantendrán frescas, con registros de 22 °C en Guachochi y 21 °C en Bocoyna (Creel).

    En cuanto a los vientos, se prevén rachas de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h), que pueden superar los 55 km/h en el noreste, especialmente en Ojinaga. También se esperan ráfagas superiores a 45 km/h en Ahumada, Jiménez, Camargo y Manuel Benavides, con posibilidad de tolvaneras.

    En el resto del estado, las rachas podrían alcanzar los 35 km/h.

    La CEPC exhorta a la población a tomar precauciones ante las condiciones previstas, especialmente en zonas con riesgo de inundación, deslaves o tolvaneras; se llama a evitar cruzar cauces o arroyos, así como a asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

    El monitoreo meteorológico se mantiene activo en coordinación con autoridades municipales y federales; se pide a la ciudadanía mantenerse informada a través de medios oficiales y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

