octubre 17, 2025
    octubre 29, 2025 | 12:29
    Pronostican heladas en partes altas de la región serrana

    Estado

    POR Redacción ADN / Agencias
    Las mínimas llegaran hasta los -1°C en la zona.

    Chihuahua, CHIH .- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que, debido al sistema frontal número 11 y su masa de aire polar, este miércoles 29 se espera un ambiente de templado a poco cálido por la tarde, con temperaturas muy frías y heladas en partes altas de la región serrana.

    El cielo se mantendrá despejado y los vientos oscilarán entre los 5 y 15 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas que podrían superar los 55 km/h en municipios como Juárez y Ascensión, y generar tolvaneras en tramos carreteros.

    Las temperaturas máximas para hoy serán de 20 grados centígrados (°C) en Chihuahua, 19°C en Juárez, 18°C en Cuauhtémoc y hasta 35°C en Chínipas.

    Durante la noche y madrugada, especialmente en zonas serranas como Balleza (El Vergel), se esperan heladas y temperaturas cercanas a los 0 °C, por lo que se recomienda tomar precauciones.

    Para el jueves 30 se esperan condiciones similares, con valores que descenderán aún más en localidades como El Vergel, con -1°C; en Creel, Bocoyna la mínima será de 1°C; Temósachic 2°C y Madera 3°C, mientras que las máximas oscilarán entre los 20 y 33 °C.

    Los vientos se mantendrán entre los 5 y 15 km/h, con ráfagas que podrían superar los 45 km/h en municipios como Ascensión, Janos, Guerrero y Cuauhtémoc.

    El viernes 31, el ambiente será de frío a fresco por la mañana, con temperaturas muy frías en la Sierra Tarahumara y heladas en las partes altas. Por la tarde, el clima será de cálido a caluroso, con cielo de despejado.

    Las temperaturas mínimas serán: El Vergel con -1°C, Creel 1°C y Guachochi 2°C, mientras que las máximas alcanzarán hasta 31°C en Chínipas, 30°C en Delicias y Ojinaga, y 27 y 28°C en Juárez y Chihuahua.

    Las rachas podrían superar los 55 km/h en Ahumada, y los 45 km/h en Juárez, Guadalupe, Ascensión, Janos, Casas Grandes, Cuauhtémoc y Jiménez. Esto podría ocasionar tolvaneras en el tramo carretero Sueco-Ahumada, por lo que se recomienda precaución al conducir.

    La CEPC exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, protegerse del frío, especialmente en zonas serranas, y tomar precauciones ante los vientos fuertes que podrían afectar la visibilidad en caminos y carreteras.

