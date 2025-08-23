Promueven lactancia materna en espacios laborales para apoyar a madres trabajadoras

Publicidad - LB2 -

El Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMujeres), en colaboración con las secretarías de Salud y del Trabajo y Previsión Social (STPS), llevó a cabo una plática virtual titulada “Lactancia Materna en Espacios Laborales”.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- Esta actividad se diseñó con el propósito de fomentar la corresponsabilidad entre el ámbito laboral y familiar, así como para garantizar el derecho a la salud de mujeres, niñas y niños.

El evento reunió a 130 enlaces de las unidades de Igualdad de Género y personal de institutos e instancias municipales de las Mujeres. Durante la sesión, se discutieron diversos temas relacionados con los beneficios de la lactancia materna y las obligaciones que tienen los centros de trabajo para apoyar a las madres lactantes. La participación activa de las funcionarias municipales fue clave para el intercambio de ideas y mejores prácticas.

Evelin Gabriela Anchondo Pérez, responsable de Lactancia Materna en Servicios de Salud, fue la encargada de la exposición principal. En su intervención, destacó la importancia de crear entornos laborales que respeten y faciliten el derecho a la lactancia. Anchondo Pérez enfatizó que la lactancia materna no solo beneficia a los bebés, sino que también tiene un impacto positivo en la salud física y emocional de las madres.

Carmen Ivette Balderrama Pérez, directora de Inspección del Trabajo de la STPS, también participó en el encuentro. Presentó los lineamientos necesarios para la implementación de Salas de Lactancia en los centros laborales. Estas salas buscan asegurar condiciones dignas y seguras para las trabajadoras que desean amamantar a sus hijos e hijas durante su jornada laboral.

La creación de Salas de Lactancia en los espacios de trabajo es un paso fundamental para garantizar que las madres trabajadoras puedan cumplir con sus responsabilidades laborales sin sacrificar el bienestar de sus hijos. La colaboración entre diferentes instituciones es esencial para avanzar en la promoción de políticas que apoyen la lactancia materna.

Este tipo de iniciativas son cruciales para sensibilizar a los empleadores sobre la importancia de la lactancia materna y la necesidad de adaptar los espacios laborales a las necesidades de las trabajadoras. Con acciones como estas, se busca construir un entorno más inclusivo y equitativo para todas las mujeres en el ámbito laboral.

