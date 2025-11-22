Promueve Toastmasters Ejecutivo CANACO formación en liderazgo y comunicación en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Club abre sus puertas con un Open House dirigido a líderes empresariales y funcionarios públicos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de fortalecer las habilidades de liderazgo y comunicación en el ámbito profesional, el club Toastmasters Ejecutivo CANACO realizó un Open House en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur) de Chihuahua.

El evento, celebrado el pasado miércoles, reunió a representantes del sector empresarial, autoridades públicas y miembros del Distrito 113 de Toastmasters International, quienes conocieron de primera mano los beneficios del programa de formación.

- Publicidad - HP1

Un Open House de Toastmasters es una sesión abierta al público que permite conocer la estructura y metodología de los clubes, que promueven el desarrollo personal y profesional a través de la práctica de la oratoria, la retroalimentación constructiva y la asunción de roles de liderazgo.

En esta ocasión, el club Ejecutivo CANACO expuso su plan de trabajo, así como las oportunidades de crecimiento que ofrece a sus integrantes.

Durante la jornada, el Comité Ejecutivo del club dio la bienvenida a los asistentes y presentó al equipo responsable de coordinar las actividades semanales.

La presidenta Johana Reyes Franco, junto con Delia Torres Portillo (VP Educativo), Blanca Martínez Canales (VP de Afiliación), Khimberly Venzor Andujo (VP de Relaciones Públicas), Azucena Andujo Hermosillo (Tesorera) y Yesli Ramírez Jiménez (Oficial de Asamblea), compartieron la visión del club y su compromiso con la formación integral de sus miembros.

Entre los invitados especiales destacó la participación del Lic. Daniel Terrazas Parada, director estatal del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CEMASC) de la Fiscalía de Chihuahua, quien subrayó la relevancia de integrar programas de desarrollo de habilidades blandas en el servicio público.

En su intervención, resaltó que la preparación continua es esencial para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

También participó el Lic. Daniel García, director general de la organización Democratizamos la Innovación, quien invitó a reflexionar sobre el papel de la comunicación asertiva y el liderazgo como herramientas transformadoras.

En su mensaje, hizo énfasis en la importancia de que cada persona reconozca el poder de su voz como motor de cambio en los distintos entornos donde se desempeña.

El evento contó con la presencia de Mayra Machuca y Héctor Lozoya, directores de las Divisiones de Toastmasters en el estado de Chihuahua, quienes destacaron los valores que rigen la organización: integridad, respeto, servicio y excelencia. Machuca, directora de la División H, recordó que cada sesión de Toastmasters representa una oportunidad de crecimiento personal, donde los miembros no solo aprenden técnicas de oratoria, sino que fortalecen su confianza y liderazgo a través de la práctica constante.

La coordinación del evento estuvo a cargo de Iván Muñiz, director del Área H4, quien lideró los esfuerzos para vincular a distintas instituciones y actores del sector público y privado con el club. Su trabajo fue clave para concretar una actividad que marca el inicio de una nueva etapa para Toastmasters Ejecutivo CANACO, enfocado en consolidarse como un espacio de formación continua en la ciudad.

Las personas interesadas en integrarse al club pueden asistir a sus sesiones semanales, que se realizan todos los miércoles a las 7:00 p.m. en las oficinas de CANACO Servytur Chihuahua.

Para más información o dudas sobre el proceso de afiliación, se puede contactar a la vicepresidenta de Afiliación al número 614 290 5807.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.