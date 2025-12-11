Promueve Maru Campos turismo e inversión en Chihuahua durante gira en Italia

Publicidad - LB2 -

La gobernadora encabezó el foro “Chihuahua Lo Stato Grande” en Roma para destacar ventajas del estado ante líderes europeos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de una gira de trabajo por Roma, Italia, la gobernadora María Eugenia Campos Galván sostuvo un encuentro con empresarios y representantes de cámaras económicas en el marco del foro “Chihuahua Lo Stato Grande”, con el objetivo de posicionar al estado como un destino atractivo tanto para la inversión extranjera como para el turismo internacional.

Durante el evento, realizado en la sede de la Embajada de México en Italia, la mandataria estatal expuso las fortalezas de Chihuahua en materia de seguridad pública, disponibilidad energética, infraestructura industrial y capital humano especializado.

- Publicidad - HP1

Destacó que estos factores han permitido que el estado se consolide como uno de los líderes nacionales en exportaciones manufactureras y como un centro emergente en innovación tecnológica e inteligencia artificial.

“Chihuahua es un estado con todas las condiciones que hoy en día piden los inversionistas para asentarse”, afirmó la gobernadora, al tiempo que subrayó la ética laboral de los chihuahuenses, forjados —dijo— en una tierra compleja, pero rica en talento y compromiso.

Enfatizó además el papel estratégico del estado como punto clave en la relación comercial entre México y Estados Unidos, por su extensa frontera y dinamismo económico.

El embajador de México en Italia, Genaro Lozano, dio la bienvenida a la delegación chihuahuense y reafirmó la voluntad diplomática de fortalecer los vínculos turísticos y económicos entre ambos países.

El diplomático destacó el creciente interés de los turistas italianos por México y alentó a que más viajeros europeos conozcan Chihuahua, sus paisajes, cultura y oportunidades de negocios.

En el marco del foro, el secretario de Turismo del estado, Edibray Gómez, presentó ante operadores turísticos y empresarios italianos una panorámica de los principales destinos turísticos de la entidad, como las Barrancas del Cobre, el desierto de Samalayuca y los cinco Pueblos Mágicos de Chihuahua.

También se resaltaron elementos del patrimonio cultural rarámuri y la riqueza gastronómica local como activos clave para atraer visitantes internacionales.

La jornada incluyó una muestra cultural y culinaria con productos regionales como el sotol y el vino chihuahuense, así como una presentación musical del pianista rarámuri Romeyno Gutiérrez, con la que se buscó mostrar el potencial cultural del estado en foros internacionales.

La presencia de la gobernadora Campos en Roma forma parte de una estrategia más amplia de promoción internacional con la que el Gobierno de Chihuahua busca diversificar sus alianzas comerciales, atraer inversión europea y posicionarse como un referente turístico en el norte de México.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.