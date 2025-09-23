Promueve Congreso el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres

Publicidad - LB2 -

El Poder Legislativo Estatal, reformó este día el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, con el propósito de que los ayuntamientos del Estado de Chihuahua, establezcan mecanismos de prevención atención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, apoyándose en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Chihuahua, Chih .- Con lo anterior, dijo la diputada Irlanda Márquez Nolasco, en representación de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, se da respuesta a la necesidad de reforzar las políticas públicas para prevenir y atender la violencia de género, en cumplimiento a los compromisos internacionales, los cuales señalan la urgencia de brindar herramientas tecnológicas accesibles, que permitan a las niñas, adolescentes y mujeres en situación de riesgo, solicitar ayuda de forma rápida y efectiva.

De esta manera, la reforma consiste en adicionar un segundo párrafo a la fracción XLVII del artículo 28, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente forma:

- Publicidad - HP1

Artículo 28. …

I. a XLVI. …

XLVII. Implementar, formular y aplicar la política municipal orientada a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Para tal efecto, podrán apoyarse del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación;

XLVIII. a LVII. …

La iniciativa fue presentada por diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.