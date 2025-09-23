Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 23, 2025 | 16:40
    InicioEstado

    Promueve Congreso el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El Poder Legislativo Estatal, reformó este día el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, con el propósito de que los ayuntamientos del Estado de Chihuahua, establezcan mecanismos de prevención atención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, apoyándose en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación.

    Chihuahua, Chih .- Con lo anterior, dijo la diputada Irlanda Márquez Nolasco, en representación de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, se da respuesta a la necesidad de reforzar las políticas públicas para prevenir y atender la violencia de género, en cumplimiento a los compromisos internacionales, los cuales señalan la urgencia de brindar herramientas tecnológicas accesibles, que permitan a las niñas, adolescentes y mujeres en situación de riesgo, solicitar ayuda de forma rápida y efectiva.

    De esta manera, la reforma consiste en adicionar un segundo párrafo a la fracción XLVII del artículo 28, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, para quedar redactado de la siguiente forma:

    - Publicidad - HP1

    Artículo 28. …
    I. a XLVI. …
    XLVII. Implementar, formular y aplicar la política municipal orientada a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

    Para tal efecto, podrán apoyarse del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación;

    XLVIII. a LVII. …

    La iniciativa fue presentada por diputadas y diputados, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Establece Congreso el Día de la Lengua de Señas en el Estado de Chihuahua

    La 68 Legislatura del Congreso de Chihuahua declaró de manera oficial el día 23...
    Estado

    Inicia revisión de protocolos sanitarios en Chihuahua

    El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) dio...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.