Programa de créditos para construcción beneficia a familias de Jiménez

Publicidad - LB2 -

Gracias a la colaboración con la Comisión Estatal de Vivienda (COESVI), se ha implementado un nuevo esquema de créditos de materiales de construcción en la Casa de Enlace del diputado Arturo Zubia.

Jiménez, Chih. (ADN/Staff) – Este programa está diseñado para apoyar a las familias del municipio de Jiménez, facilitando el acceso a financiamiento para la construcción o ampliación de sus viviendas.

El esquema de financiamiento permite a los interesados obtener materiales esenciales como cemento, varilla, block, polín metálico, lámina galvanizada, loseta de cerámica y boilers solares.

- Publicidad - HP1

Esto representa una oportunidad significativa para aquellas personas que desean mejorar su calidad de vida a través de la mejora de su hogar.

El director general de COESVI, José Antonio Chávez Rodríguez, detalló que el programa ofrece un plazo de 18 meses sin intereses, lo que lo convierte en una opción atractiva para muchas familias.

El financiamiento requiere un anticipo del 15% sobre el monto total del crédito, que puede alcanzar hasta un límite de 30 mil pesos, lo que permite una mayor flexibilidad para los beneficiarios.

El diputado Arturo Zubia manifestó su agradecimiento hacia COESVI por la colaboración que ha permitido la implementación de este programa.

Destacó la importancia de acercar estos apoyos directamente a las familias que más lo necesitan, sin intermediarios, garantizando así una atención más personalizada y eficiente.

Zubia enfatizó su compromiso de seguir trabajando para que los programas de apoyo lleguen a la ciudadanía de manera directa, asegurando que todos los interesados reciban la atención que merecen.

Este tipo de iniciativas son fundamentales para fomentar el desarrollo y bienestar de la comunidad.

Las familias que deseen acceder a estos créditos pueden dirigirse a la oficina de enlace del diputado Arturo Zubia, ubicada en Avenida Hidalgo y Victoria, Colonia Centro, Jiménez.

El horario de atención es de 9:00 am a 3:00 pm, donde podrán recibir más información y orientación sobre el proceso de solicitud.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.