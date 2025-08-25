Primer Encuentro de Agentes de Cultura Infantil busca profesionalizar promotores

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Cultura y del programa “Alas y Raíces”, ha lanzado las actividades del Primer Encuentro de Agentes de Cultura Infantil. Este evento, que se llevará a cabo del 12 al 14 de septiembre de manera virtual, tiene como objetivo profesionalizar a los promotores que trabajan en las artes con niñas, niños y adolescentes (NNA). Este encuentro es el primero en su tipo en el país y se espera que genere un impacto significativo en la gestión cultural en la región.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – La programación del encuentro incluye conferencias magistrales, presentaciones artísticas, mesas de diálogo, talleres y conversatorios. Además, se llevarán a cabo dos talleres presenciales el sábado 20 de septiembre. Alejandra Enríquez, secretaria de Cultura, destacó que esta iniciativa es posible gracias a la colaboración entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal, con el propósito de profundizar en el desarrollo cultural infantil y proporcionar herramientas a los agentes que promueven estas actividades.

Enríquez también mencionó que el encuentro servirá como un espacio de intercambio de experiencias, lo que contribuirá a consolidar la gestión cultural como una profesión en Chihuahua. Este esfuerzo se vinculará con diversos sectores, incluyendo el educativo, de salud, SIPINNA, gobiernos municipales y colectivos culturales, lo que demuestra un enfoque integral hacia el desarrollo cultural infantil.

Guillermina Pérez, coordinadora de Alas y Raíces a nivel nacional, resaltó el trabajo que se realiza con NNA en Chihuahua y afirmó que este encuentro representa un parteaguas en la promoción de la cultura infantil en el país. Pérez enfatizó que las actividades del programa buscan propuestas específicas para la participación infantil, así como compartir estrategias entre creadores para fomentar una cultura de paz y comunitaria.

Blanca Hernández, jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario y Públicos Específicos, detalló que las actividades del programa formativo se centran en aquellas personas que trabajan en las artes con las nuevas generaciones. Esto subraya la importancia de la formación continua y el desarrollo profesional en el ámbito cultural infantil.

Para aquellos interesados en conocer la programación completa del evento, se les invita a visitar las redes sociales de la Secretaría de Cultura y del programa “Alas y Raíces”, donde se publicarán detalles adicionales y actualizaciones sobre las actividades programadas. Este encuentro representa una oportunidad única para fortalecer la cultura infantil en Chihuahua y en todo el país.

