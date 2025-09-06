Movil - LB1 -
    septiembre 6, 2025 | 14:41
    Prevalece pronóstico de lluvias para este fin de semana

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que se prevé que continúen las precipitaciones en diversos municipios del estado, durante este sábado 6 y el domingo 7 de septiembre.

    Chihuahua, Chih .- Se esperan lluvias ligeras en Aldama, Allende, Jiménez, Ojinaga, Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Nuevo Casas Grandes, Galeana e Ignacio Zaragoza.

    También en Buenaventura, Namiquipa, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Gran Morelos, Santa Isabel, Satevó, Valle de Zaragoza, Parral, Matamoros, López y Coronado.

    Serán intermitentes y de corta duración, pero podrían generar encharcamientos en zonas urbanas con drenaje limitado.

    En el centro y sureste de la entidad las precipitaciones serán de intensidad moderada, sobre todo en Chihuahua, Aquiles Serdán, Aldama, Rosales, Jiménez, San Francisco de Conchos, Ojinaga y Manuel Benavides.

    Las lluvias más intensas se concentrarán en el norte y noreste del estado, con acumulados que podrían superar los 25 milímetros (mm) en algunas zonas.

    Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas.

    Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y medios institucionales; en caso de lluvia intensa, se pide evitar cruzar arroyos, mantenerse alejado de estructuras metálicas y no resguardarse bajo árboles.

    Para reportes de emergencia, se encuentra disponible el número 9-1-1 y las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado.

    A Diario Network

