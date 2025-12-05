Prevalece el frío y se pronostican lluvias para el fin de semana en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

El frente frío 18 traerá vientos, heladas y posible nieve en zonas altas del estado, advierte la CEPC.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, para este fin de semana, el estado de Chihuahua continuará bajo los efectos del frente frío número 18 y su masa de aire polar, lo que mantendrá bajas temperaturas, vientos fuertes y lluvias en diversas regiones del estado, incluyendo zonas con posible caída de nieve o aguanieve.

Durante la tarde-noche de este viernes 5 de diciembre, se esperan rachas de viento superiores a los 45 kilómetros por hora (km/h) en municipios del norte como Ciudad Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero y Ascensión, por lo que se pide precaución ante posibles tolvaneras o afectaciones a la visibilidad.

En cuanto a lluvias, el pronóstico indica precipitaciones dispersas a moderadas con chubascos en zonas del oeste y suroeste, específicamente en Madera, Bocoyna, Chínipas, Urique, Batopilas, Guachochi y Guadalupe y Calvo. También se prevén lluvias dispersas en municipios del noroeste, centro y sureste, como Ignacio Zaragoza, Guerrero, Nonoava, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y San Francisco de Conchos.

Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo e incluso posible aguanieve o nieve durante la madrugada, principalmente en zonas altas de Madera, Ocampo, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza y la zona de Majalca, en los alrededores de la capital del estado.

Para este sábado 6 de diciembre, se esperan condiciones muy frías por la mañana y un ambiente templado hacia la tarde, con heladas en la Sierra Tarahumara. Los vientos oscilarán entre 5 y 15 km/h, con rachas que podrían superar los 55 km/h en Juárez y Ascensión, y los 45 km/h en Ahumada, Janos, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Chihuahua, Parral y Allende.

Además de los vientos, continuarán las lluvias dispersas a moderadas en Urique, Batopilas, Guachochi y Guadalupe y Calvo, y lluvias aisladas en Madera, Bocoyna, Chínipas, Guazapares, Balleza y San Francisco del Oro.

En cuanto a las temperaturas previstas para el sábado, la CEPC anticipa registros de entre 21/6 °C en Chihuahua capital, 19/2 °C en Ciudad Juárez, 17/0 °C en Cuauhtémoc, 23/7 °C en Delicias, y mínimas de hasta -3 °C en El Vergel, una de las localidades más frías del país.

La CEPC exhortó a la población a abrigarse adecuadamente, tomar precauciones en carretera por la posible presencia de hielo o neblina, y evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados. También se mantiene la vigilancia en zonas vulnerables para atender cualquier emergencia derivada del clima.

Las autoridades continuarán monitoreando la evolución del frente frío 18 y su impacto en la entidad, por lo que se recomienda mantenerse informados a través de canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

