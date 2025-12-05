Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 5, 2025 | 12:55
    InicioEstado

    Prevalece el frío y se pronostican lluvias para el fin de semana en Chihuahua

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El frente frío 18 traerá vientos, heladas y posible nieve en zonas altas del estado, advierte la CEPC.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que, para este fin de semana, el estado de Chihuahua continuará bajo los efectos del frente frío número 18 y su masa de aire polar, lo que mantendrá bajas temperaturas, vientos fuertes y lluvias en diversas regiones del estado, incluyendo zonas con posible caída de nieve o aguanieve.

    Durante la tarde-noche de este viernes 5 de diciembre, se esperan rachas de viento superiores a los 45 kilómetros por hora (km/h) en municipios del norte como Ciudad Juárez, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero y Ascensión, por lo que se pide precaución ante posibles tolvaneras o afectaciones a la visibilidad.

    - Publicidad - HP1

    En cuanto a lluvias, el pronóstico indica precipitaciones dispersas a moderadas con chubascos en zonas del oeste y suroeste, específicamente en Madera, Bocoyna, Chínipas, Urique, Batopilas, Guachochi y Guadalupe y Calvo. También se prevén lluvias dispersas en municipios del noroeste, centro y sureste, como Ignacio Zaragoza, Guerrero, Nonoava, Cuauhtémoc, Delicias, Parral y San Francisco de Conchos.

    Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo e incluso posible aguanieve o nieve durante la madrugada, principalmente en zonas altas de Madera, Ocampo, Bocoyna, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Balleza y la zona de Majalca, en los alrededores de la capital del estado.

    Para este sábado 6 de diciembre, se esperan condiciones muy frías por la mañana y un ambiente templado hacia la tarde, con heladas en la Sierra Tarahumara. Los vientos oscilarán entre 5 y 15 km/h, con rachas que podrían superar los 55 km/h en Juárez y Ascensión, y los 45 km/h en Ahumada, Janos, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Chihuahua, Parral y Allende.

    Además de los vientos, continuarán las lluvias dispersas a moderadas en Urique, Batopilas, Guachochi y Guadalupe y Calvo, y lluvias aisladas en Madera, Bocoyna, Chínipas, Guazapares, Balleza y San Francisco del Oro.

    En cuanto a las temperaturas previstas para el sábado, la CEPC anticipa registros de entre 21/6 °C en Chihuahua capital, 19/2 °C en Ciudad Juárez, 17/0 °C en Cuauhtémoc, 23/7 °C en Delicias, y mínimas de hasta -3 °C en El Vergel, una de las localidades más frías del país.

    La CEPC exhortó a la población a abrigarse adecuadamente, tomar precauciones en carretera por la posible presencia de hielo o neblina, y evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados. También se mantiene la vigilancia en zonas vulnerables para atender cualquier emergencia derivada del clima.

    Las autoridades continuarán monitoreando la evolución del frente frío 18 y su impacto en la entidad, por lo que se recomienda mantenerse informados a través de canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Orbe

    Biden se reunirá con líderes filipino y japonés ante creciente preocupación por accionar de China en el Indo-Pacífico

    ¡La colaboración entre EE. UU., Japón y Filipinas se fortalece! La cumbre trilateral aborda asertividad china en el Indo-Pacífico. #Alianzas #Seguridad #CumbreTrilateral
    Estado

    Nueva Ley de Transporte busca transformar a concesionarios en accionistas de empresas

    La iniciativa propone transitar de un esquema de concesiones hombre-camión a uno de ruta-empresa,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.