Presente Chihuahua en encuentro internacional “Compromiso por la Alfabetización en América Latina”

El estado se suma a la estrategia regional que busca garantizar la lectura y escritura en niñas y niños a edad temprana.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El secretario de Educación y Deporte de Chihuahua, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, participa en el encuentro internacional “Inmersión Espírito Santo 2025, Compromiso por la Alfabetización en América Latina”, que se lleva a cabo del 4 al 7 de noviembre en la ciudad de Vitória, Brasil. El evento reúne a 45 líderes educativos de Argentina, México, Colombia y Perú, con el objetivo de fortalecer políticas públicas enfocadas en la alfabetización temprana.

La iniciativa es organizada por el Centro Lemann y la Fundación Instituto Natura, en colaboración con la UNESCO y diversas organizaciones aliadas. Busca impulsar transformaciones educativas sistémicas que garanticen que las niñas y niños de la región aprendan a leer, escribir y desarrollar habilidades emocionales y sociales desde los primeros años escolares.

Durante su participación, el titular de la SEyD sostuvo encuentros con autoridades internacionales y visitó escuelas públicas brasileñas para conocer experiencias exitosas en la implementación de programas de alfabetización. La dinámica del encuentro permite que los funcionarios reflexionen sobre los desafíos comunes en América Latina y compartan estrategias para superar rezagos educativos.

En este contexto, el Gobierno del Estado de Chihuahua anunció que firmará un convenio de colaboración con la Fundación Instituto Natura, con el propósito de adherirse formalmente a la estrategia regional denominada “Leer, Escribir, Comprender” (LEC), enfocada en garantizar que al finalizar el tercer grado de primaria, las y los alumnos tengan competencias sólidas en lectoescritura.

El programa LEC, que también promueve el desarrollo socioemocional, será implementado inicialmente en 410 escuelas de Educación Básica de los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez, donde se ha identificado la necesidad de reforzar habilidades fundamentales desde los primeros ciclos escolares. El modelo incluye capacitación docente, materiales didácticos y monitoreo pedagógico.

La participación de Chihuahua en este encuentro internacional representa un paso significativo en la construcción de políticas educativas con enfoque de equidad, inclusión y resultados medibles. A través de esta vinculación internacional, se busca generar mejores condiciones de aprendizaje y fortalecer la calidad educativa en el estado.

Además de Chihuahua, otros estados de México participan en la iniciativa, lo que permite establecer redes de colaboración entre gobiernos subnacionales, compartir avances y diseñar soluciones que respondan a contextos diversos pero con desafíos similares en materia de alfabetización.

Con esta acción, la administración estatal refrenda su compromiso con la mejora continua del sistema educativo, priorizando el desarrollo integral de las y los estudiantes chihuahuenses desde las primeras etapas de su formación académica.

