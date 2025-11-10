Presenta SEyD avances de la Agenda Estatal de Inglés con evaluación a más de 11 mil estudiantes

Publicidad - LB2 -

La estrategia busca fortalecer la formación académica y elevar la competitividad del estado en sectores clave.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) presentó este lunes los avances de la Agenda Estatal de Inglés, una estrategia educativa prioritaria del Gobierno del Estado de Chihuahua que busca consolidar el dominio del idioma entre estudiantes y docentes como un factor clave para mejorar la competitividad académica y laboral de la entidad.

En la reunión estuvieron presentes el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila; el secretario de Innovación y Desarrollo Económico, Ulises Fernández Gamboa; el director general para Latinoamérica de EF Efekta, Eduardo Santos, así como rectoras y rectores de universidades tecnológicas y la Universidad Politécnica. También participaron representantes del sector empresarial, incluyendo DESEC, INDEX, CODER y American Industries.

- Publicidad - HP1

Uno de los principales avances presentados fue la aplicación de una evaluación diagnóstica en línea a cargo de EF Efekta Education Group, empresa líder mundial en educación de idiomas propiedad de Education First (EF). Esta evaluación se aplicó durante los meses de septiembre y octubre a 11 mil 517 estudiantes y 526 docentes de nivel Medio Superior y Superior.

La prueba, denominada EF SET, tiene una duración de 60 minutos y evalúa habilidades de comprensión auditiva, lectura, expresión oral y escrita. El objetivo de este diagnóstico es establecer un panorama claro sobre el nivel actual de dominio del inglés en los planteles educativos del estado, a fin de diseñar políticas públicas basadas en evidencia.

El titular de la SEyD destacó que la colaboración con EF Efekta ha sido posible gracias a alianzas con otras secretarías y con el sector productivo. Subrayó que este tipo de esfuerzos refuerzan la visión de la administración encabezada por la gobernadora Maru Campos, orientada a preparar a los jóvenes chihuahuenses para un entorno laboral globalizado.

“Queremos que el inglés sea una herramienta al alcance de todos los estudiantes, no un privilegio”, expresó Gutiérrez Dávila, quien también resaltó que ya se implementaron 3 mil licencias de la plataforma EF Efekta y se otorgaron 30 becas para docentes de inglés destacados, focalizadas en regiones e instituciones estratégicas para el desarrollo del estado.

En el caso del personal docente, 170 profesores del subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas presentaron la evaluación diagnóstica, al igual que 356 docentes pertenecientes a Cecytech, Cobach, Conalep, Preparatorias del Estado y el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato.

Como siguiente paso, se contempla extender la evaluación diagnóstica al resto del alumnado del nivel Medio Superior en el estado, con el objetivo de integrar un mapa más amplio del dominio del idioma y definir estrategias de fortalecimiento específicas para cada región.

La SEyD reiteró que el dominio del inglés representa una ventaja académica y profesional indispensable para las nuevas generaciones, especialmente en un estado como Chihuahua, con fuerte presencia industrial y relaciones económicas internacionales. Con esta agenda, el gobierno busca cerrar brechas, profesionalizar a los docentes y preparar mejor a los estudiantes para el mundo laboral.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.