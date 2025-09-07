Presenta senadora Andrea Chávez su primer informe de actividades

Publicidad - LB2 -

Acusó a algunos “personajes” de invertir en su contra a través de espectaculares y de pautados en las redes sociales.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La senadora de Morena Andrea Chávez Treviño, presentó su Primer Informe de Actividades en el Centro de Convenciones de Chihuahua, donde destacó que al movimiento le basta con un proyecto, con una agenda y con muchos sueños compartidos.

Durante su intervención citó a la gobernadora Maru Campos, quien mencionó, pidió al alcalde de Chihuahua durante su informe, que defendiera su poder si hacia falta, hasta con gas lacrimógeno.

Sin mencionar nombres, Andrea Chávez, dijo que durante los últimos días se han gastado millones de pesos en su contra a través de espectaculares y de pautados en las redes sociales.

Hizo referencia que con ese dinero se hubieran contratado 20 médicos para la sierra Tarahumara, o en su caso, al menos mil estudiantes hubieran podido cubrir su ingreso a cualquier institución educativa.

Dirigiendo el mensaje a los panistas, mencionó que el pueblo de Chihuahua los va a sacar democráticamente de Palacio de Gobierno, y que, por esta razón, se muestran violentos y mezquinos.

La senadora mencionó que para ella existe algo sumamente determinante en la tarea de representar políticamente a un pueblo, algo que les enseñó quien consideró, es el mejor presidente en la historia de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Ese algo es cumplir con todo al pueblo”, dijo.

Fernández Noroña, quien fue uno de los múltiples invitados, calificó Andrea Chávez como uno de los principales motores de la Cuarta Transformación, mientras que, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, manifestó su apoyo a la labor política de la senadora, elogiándola como una joven, capaz e inteligente.

