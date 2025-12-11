Presenta Secretaría de Desarrollo Humano propuesta de presupuesto 2026 ante Congreso

Publicidad - LB2 -

Solicita Rafael Loera un aumento del 3.39% para programas sociales prioritarios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), Rafael Loera, compareció ante diputadas y diputados del Congreso del Estado para presentar el proyecto presupuestal 2026 de la dependencia, en el marco del análisis del Paquete Económico que se discute en comisiones legislativas. Durante su intervención, el funcionario estatal expuso que se propone un presupuesto total de 865 millones 578 mil 970 pesos, lo que representa un incremento del 3.39 por ciento respecto al ejercicio fiscal autorizado para el año 2025.

El secretario enfatizó que el objetivo central para el próximo año será redirigir recursos desde el gasto corriente hacia programas que generen un mayor impacto en la calidad de vida de la población, especialmente en sectores vulnerables. Como parte de esta estrategia, destacó una inversión proyectada de 82.4 millones de pesos en acciones de mejoramiento de vivienda, dirigidas a personas en situación de rezago social, uno de los indicadores de mayor atención en la política social del estado.

Loera también anunció la expansión de la estrategia “Chalecos Azules” a todo el territorio estatal. Este esquema incluye apoyos alimentarios y de salud como NutriChihuahua y MediChihuahua, además de esquemas de financiamiento para pequeños emprendedores y proyectos de negocios familiares. Según explicó, estos esfuerzos buscan fomentar la autosuficiencia económica y mejorar las condiciones de vida desde el entorno comunitario.

Otro rubro relevante es el destinado a la atención de niñas, niños, adolescentes y juventudes, al cual se pretende asignar 29.9 millones de pesos. Asimismo, se proyecta una inversión superior a los 20 millones de pesos en programas de ocupación temporal en municipios con mayores necesidades, lo que podría representar un alivio económico momentáneo para familias sin ingresos fijos.

En cuanto al apoyo a personas mayores, se contempla un presupuesto de 82.1 millones de pesos, destinado a la entrega de despensas a través del programa NutriChihuahua, así como al mantenimiento de las Casas de los Abuelos y programas de inclusión laboral y atención psicológica. Para el sector de personas con discapacidad, se propusieron 105.4 millones de pesos para reforzar el sistema de transporte adaptado, distribuir apoyos alimentarios y consolidar la Escuela de Artes y Oficios como una alternativa de formación e inclusión.

El funcionario también resaltó la solicitud de 136.8 millones de pesos para el fortalecimiento de estancias infantiles, un programa que considera tanto la apertura de nuevos espacios como el otorgamiento de becas para familias trabajadoras. Finalmente, en el ámbito del fortalecimiento comunitario y la participación ciudadana, se planteó una inversión de 96.1 millones de pesos para mantener activos los centros comunitarios, comedores y atender emergencias sociales.

La exposición fue escuchada por integrantes de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, quienes realizaron preguntas específicas sobre la aplicación de los recursos. Rafael Loera respondió cada planteamiento y reiteró que el aumento solicitado busca consolidar políticas públicas enfocadas en los sectores con mayor grado de vulnerabilidad en el estado de Chihuahua.

