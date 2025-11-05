Presenta PAN Estatal denuncias contra Cruz Pérez Cuéllar por presunto uso indebido de recursos

Publicidad - LB2 -

Acusan al alcalde de Juárez de abandono de funciones y promoción personalizada con recursos públicos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), encabezado por su presidenta Daniela Álvarez, presentó formalmente tres denuncias en contra del presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, por presuntas irregularidades relacionadas con el uso de recursos públicos y posible abandono de funciones. Las acciones legales fueron interpuestas ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Fiscalía Anticorrupción y el Instituto Estatal Electoral (IEE).

Según el PAN, los señalamientos se derivan de la participación del alcalde juarense en un evento realizado el pasado 30 de octubre en la ciudad de Chihuahua, donde hizo entrega de juegos infantiles en un jardín de niños, en compañía de un regidor del Ayuntamiento capitalino. El acto, según los denunciantes, ocurrió en horario hábil y sin que existiera una licencia temporal para separarse del cargo, lo que podría configurarse como abandono de funciones.

Adicionalmente, el partido blanquiazul expuso que los juegos infantiles llevaban etiquetas con las iniciales del alcalde, lo que consideran un acto de promoción personalizada con fines políticos, en presunta preparación para una futura candidatura a la gubernatura por parte de Morena, rumbo al proceso electoral de 2027.

“El presidente municipal de Ciudad Juárez utilizó recursos que no están claramente justificados y realizó actos de proyección personal fuera de su ámbito territorial y funcional. Se debe revisar si incurrió en faltas administrativas o incluso delitos”, señaló la dirigente estatal del PAN, al presentar las denuncias.

Los recursos jurídicos incluyen una queja ante la Fiscalía Anticorrupción, así como un escrito presentado ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Estatal Electoral, con el objetivo de esclarecer el origen de los apoyos entregados y determinar si hubo uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada o actos anticipados de campaña.

En tanto, ante la Auditoría Superior del Estado, el PAN pidió revisar si hubo desvío de recursos o utilización de recursos municipales para fines personales o proselitistas. La dirigencia panista argumentó que Pérez Cuéllar no tenía justificación legal para ausentarse de su cargo en Ciudad Juárez y participar en un evento en otro municipio sin autorización expresa.

Hasta el momento, ni el alcalde Cruz Pérez Cuéllar ni su equipo han emitido un posicionamiento oficial respecto a las denuncias presentadas. Sin embargo, el tema ha generado reacciones en el ámbito político estatal, dado el contexto preelectoral y los movimientos internos en los distintos partidos rumbo al proceso de 2027.

Las instancias correspondientes deberán ahora analizar la procedencia de las denuncias y, en su caso, determinar si existen elementos suficientes para iniciar procedimientos administrativos, sancionatorios o incluso penales.

