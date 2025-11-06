Presenta Maru Campos estrategia para expandir red de gas natural en los 67 municipios de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La iniciativa busca atraer inversión, garantizar suficiencia energética y fortalecer el liderazgo del estado en infraestructura gasífera.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Foro-Expo Internacional de Energía Chihuahua 2025, la gobernadora María Eugenia Campos Galván presentó la Estrategia Integral para el Desarrollo y Expansión de Ductos de Gas Natural en el Estado de Chihuahua, un proyecto que, según explicó, busca detonar la inversión, garantizar la suficiencia energética en los 67 municipios y consolidar a Chihuahua como líder nacional en infraestructura gasífera.

Durante su mensaje inaugural, la mandataria destacó que actualmente el estado transporta cerca de una quinta parte del gas natural que circula por ductos en el país, además de ocupar el primer lugar nacional en infraestructura en este rubro, con más de 7 mil 800 kilómetros de gasoductos. Esta posición estratégica, dijo, debe aprovecharse para impulsar nuevas oportunidades de desarrollo económico y social.

La estrategia se estructura en tres ejes principales. El primero busca optimizar el suministro de gas natural para la industria, los comercios y los hogares, con el fin de asegurar un acceso más eficiente y equitativo al servicio. El segundo contempla el impulso a proyectos estratégicos, como una nueva conexión con el Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) y el desarrollo de infraestructura de almacenamiento subterráneo, como cavernas salinas. Finalmente, el tercer eje apunta a ampliar la cobertura mediante nuevos ductos, ramales de distribución y el uso de “ductos virtuales”, es decir, transporte por ruedas para regiones sin conexión directa.

“Invertir en suficiencia energética es preparar la tierra para la bonanza. Es sembrar el suelo donde germina la inversión, el empleo y el desarrollo humano”, señaló Campos Galván, al tiempo que convocó a inversionistas, instituciones financieras y actores del sector energético a sumarse al proyecto.

En el evento también participó Susana Ivana Cazorla, presidenta nacional de la asociación Voz Experta, quien subrayó que Chihuahua no sólo destaca por su infraestructura gasífera, sino también por su capacidad en energías limpias, al concentrar más del 15% de la capacidad solar instalada a nivel nacional, consolidándose como una entidad clave en la transición energética del país.

El acto inaugural reunió a figuras del sector público y privado, entre ellos Luis Carlos Hernández Ayala, director de la Agencia Estatal de Desarrollo Energético; Zoulet Lima Moreira, de Enterprise Europe Network y del Sistema Estatal de Ambientes Promotores de Innovación de Brasil; además de representantes empresariales como Leopoldo Mares Delgado, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua.

El Foro-Expo Internacional de Energía se realiza los días 6 y 7 de noviembre en el salón Lago Di Como, con talleres, paneles y exposiciones de proyectos enfocados en el impulso a las energías limpias y el crecimiento económico sostenible. Participan más de 40 empresas, académicos y especialistas del sector, así como autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Con esta estrategia, el Gobierno del Estado busca establecer las condiciones para que Chihuahua no solo mantenga su liderazgo energético, sino que lo convierta en una palanca de desarrollo competitivo para los próximos años.

