    septiembre 29, 2025 | 16:53
    Presenta Hacienda nuevo Asistente Robótico Institucional

    POR Redacción ADN / Agencias
    Con el fin de facilitar el acceso a la información y despejar dudas de los usuarios de la plataforma de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, la Secretaría de Hacienda presentó en la Tercera Convención de Recursos Humanos el Asistente Robótico Institucional (ARIS).

    Chihuahua, Chih .- Además, durante el encuentro también presentó videos guía que explican el funcionamiento de los nuevos módulos de la plataforma.

    ARIS es un modelo de inteligencia artificial desarrollado por la Dirección de Sistemas de la Subsecretaría de Administración, el cual está diseñado para apoyar a las y los servidores públicos en la resolución de dudas relacionadas con el funcionamiento de la página de Recursos Humanos.

    La función de atención directa a dudas de ARIS se pondrá en marcha en aproximadamente una semana, como una segunda fase de implementación.

    La plataforma de Recursos Humanos, habilitada en enero de 2025, centraliza todos los trámites administrativos de la Dirección de Recursos Humanos, lo que ha permitido mejorar la comunicación interna, agilizar procesos y dar mayor transparencia a los servicios que ofrece el área.

    Tanto la plataforma como ARIS son desarrollos propios de la Secretaría de Hacienda, impulsados por el talento interno, lo que garantiza un “traje a la medida” enfocado en las necesidades de la institución y sus usuarios.

    Con esta innovación, Hacienda refrenda su compromiso de modernizar los procesos administrativos y ofrecer herramientas que fortalezcan la eficiencia y la atención a quienes forman parte del Gobierno del Estado.

