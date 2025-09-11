Presenta Francisco Sánchez “Ley Anti-Dato Protegido”*

Publicidad - LB2 -

Obligar a una ciudadana a pedir disculpas por emitir su opinión es lo más execrable, indigno y denigrante que puede hacer un político sobre los ciudadanos. Así lo declaró el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al presentar la Ley Anti-Dato Protegido para poner fin a los abusos de políticos y funcionarios contra ciudadanos críticos de su ejercicio.

Chihuahua, Chih .- “Cobardes aquellos que obligan al pueblo a disculparse, cobardes y déspotas los que obligan usando las instituciones que están para servir y proteger a los ciudadanos como instrumentos de Santa Inquisición”, señaló.

Esta reforma planteada por Francisco Sánchez contempla la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los organismos electorales garanticen el ejercicio pleno de la libertad de expresión y se eviten las sanciones a ciudadanos por expresar una crítica legítima, como ha sido el caso en donde políticos obligan a ciudadanos a emitir disculpas públicas por críticas a su trabajo.

- Publicidad - HP1

“Creo en la libertad de expresión como cimiento sólido de una democracia saludable, veo con repudio y desdén que este régimen esté obligando a ciudadanos que ejercen la crítica a utilizar las instituciones e infraestructura del estado para obligar a ciudadanos a someterlos. No están solos cuentan conmigo, vamos a vencerlos, basta de dictadura del pensamiento, de censurar al pueblo”, sentenció Francisco Sánchez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.