Presenta diputada Rosana Díaz iniciativa para fortalecer la educación vial en el estado

Busca reformar la Ley de Vialidad y Tránsito para prevenir accidentes y promover una movilidad segura y responsable.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Con el objetivo de reducir accidentes y fomentar una cultura vial más consciente, la diputada de Morena Rosana Díaz Reyes presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Vialidad y Tránsito, que busca fortalecer el artículo 88 para priorizar campañas permanentes de educación vial con enfoque integral y preventivo.

La legisladora señaló que la educación vial no debe limitarse a la difusión de reglamentos, sino que debe enfocarse en concientizar a la ciudadanía sobre las consecuencias legales, económicas, psicológicas y humanas de los accidentes, muchos de los cuales, subrayó, son evitables.

Durante su intervención, Díaz hizo referencia a hechos recientes ocurridos en Ciudad Juárez, donde un accidente vial cobró la vida de cinco personas. “Queremos prevenir antes que sancionar. La educación vial salva vidas. Lo hemos dicho una y otra vez en esta tribuna, y seguiremos insistiendo hasta que los oídos sordos de un gobierno indolente nos escuche”, afirmó.

La propuesta plantea que el Departamento de Educación y Seguridad Vial, en colaboración con los municipios, implemente, actualice y evalúe campañas periódicas con enfoque humanista, dirigidas tanto a conductores como a peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. La intención es crear una cultura del respeto y la corresponsabilidad en el espacio público.

La diputada señaló que esta reforma no implica grandes erogaciones presupuestales, sino voluntad institucional y una mejor coordinación entre autoridades municipales y estatales. “Queremos construir una movilidad más humana y segura para todas y todos, especialmente para los más vulnerables”, expresó.

Díaz Reyes añadió que la propuesta también atiende las realidades locales, al reconocer que cada municipio enfrenta problemáticas viales distintas, por lo que las campañas deberán adaptarse a los contextos urbanos, rurales y fronterizos del estado de Chihuahua.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen. De ser aprobada, representaría un avance en la prevención de siniestros viales, en un estado que ha registrado un aumento constante en incidentes de tránsito con consecuencias fatales.

La diputada concluyó su intervención reiterando su compromiso con la seguridad vial y la defensa de políticas públicas orientadas a la prevención.

