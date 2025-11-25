Presenta diputada Irlanda Márquez iniciativa para tipificar la violencia vicaria en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La reforma busca incluir esta forma de agresión en la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En una acción legislativa que busca saldar una deuda histórica con las mujeres de Chihuahua, la diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco, integrante del Congreso local por el Partido del Trabajo (PT), presentó ante el Pleno una iniciativa para reconocer y tipificar la violencia vicaria dentro del marco legal estatal. La propuesta fue acompañada por legisladoras de Morena y representantes de colectivos feministas, quienes urgieron al Congreso a legislar sobre el tema que, hasta ahora, ha quedado fuera de la legislación en la entidad.

La iniciativa plantea reformar el artículo 5 de la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir la violencia vicaria como una forma específica y extrema de violencia de género. Este tipo de agresión, explicó la legisladora, se ejerce cuando los agresores utilizan a hijas, hijos u otras personas cercanas a las mujeres como medio para causarles daño psicológico o emocional, con el fin de controlar, intimidar o castigar.

“Queremos que Chihuahua deje de ser el único estado del país que no ha legislado en esta materia. ¿Qué no les da vergüenza?”, expresó en tribuna Márquez Nolasco, visiblemente enérgica al denunciar la omisión histórica del Congreso local frente a esta problemática. Durante su participación, estuvo acompañada por integrantes de la colectiva feminista Atena, quienes han documentado casos de violencia vicaria y exigido mecanismos de protección más eficaces para mujeres y sus familias.

La diputada, quien preside la Comisión de Igualdad en el Congreso del Estado, afirmó que esta propuesta no solo busca visibilizar una forma grave de violencia de género, sino también robustecer el marco jurídico para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. “Como presidenta de la Comisión de Igualdad, es mi deber y me entusiasma impulsar políticas públicas de prevención, atención y sanción frente a esta forma de violencia”, expresó.

El respaldo de legisladoras de Morena a esta propuesta marca un esfuerzo interpartidista por avanzar en una agenda de derechos humanos para las mujeres, en un contexto donde la violencia familiar y de género sigue siendo uno de los principales problemas sociales en Chihuahua. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el estado se mantiene entre los primeros lugares en casos de violencia familiar a nivel nacional.

La iniciativa también plantea obligaciones para las autoridades encargadas de la procuración de justicia, a fin de que actúen con perspectiva de género y protejan efectivamente a mujeres y menores de edad víctimas de este tipo de agresión. Con esta acción, el Partido del Trabajo reafirmó su compromiso con la igualdad sustantiva, la justicia social y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

La propuesta será turnada a comisiones para su análisis y discusión. En tanto, organizaciones civiles y legisladoras pidieron acelerar el proceso legislativo para evitar que más mujeres enfrenten este tipo de violencia sin el respaldo legal necesario.

