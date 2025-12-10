Presenta Desarrollo Social y Bien Común plan de trabajo y presupuesto para 2026 ante el Congreso

Publicidad - LB2 -

El secretario Rafael Loera expuso que se fortalecerán programas de atención social con un presupuesto de más de 856 millones de pesos.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Como parte del análisis del Paquete Económico 2026 que realiza el Congreso del Estado de Chihuahua, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHBC), Rafael Loera, compareció ante legisladores para detallar el plan de trabajo de la dependencia a su cargo, así como la distribución y justificación del presupuesto proyectado para el próximo año.

Durante su exposición ante la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda, Loera explicó que el presupuesto asignado para la SDHBC en 2026 asciende a 856 millones 578 mil 970 pesos, lo que representa un incremento del 3.39% en comparación con el ejercicio fiscal de 2025. En términos reales, el aumento equivale a 28 millones 410 mil 220 pesos adicionales, que serán destinados principalmente al Capítulo 4000, correspondiente a Apoyos Sociales.

El funcionario subrayó que este incremento permitirá consolidar programas prioritarios, entre ellos los dirigidos a personas adultas mayores, personas con discapacidad, comedores comunitarios, estancias infantiles y acciones de desarrollo humano. Estos programas, dijo, son clave para avanzar en el fortalecimiento del tejido social y el combate a la desigualdad en comunidades urbanas, rurales e indígenas de todo el estado.

Durante la comparecencia, diputadas y diputados de distintas bancadas realizaron diversos cuestionamientos en temas sensibles, como la distribución de recursos en municipios serranos, el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, así como los alcances de los programas destinados a mitigar la pobreza alimentaria y el respaldo a organizaciones de la sociedad civil.

También se abordó la inversión contemplada para el Fideicomiso para la Inclusión y Participación Social (FIPES), una herramienta mediante la cual se canalizan recursos a proyectos comunitarios y asociaciones civiles. Algunos legisladores solicitaron mayor claridad sobre los criterios de asignación y seguimiento de estos apoyos.

Rafael Loera respondió que la secretaría continuará trabajando con un enfoque de inclusión, participación comunitaria y desarrollo integral, privilegiando el acompañamiento territorial y la colaboración con gobiernos municipales y organizaciones sociales. Añadió que se busca un esquema de gestión más eficiente, con indicadores de impacto que permitan evaluar el cumplimiento de objetivos y el uso transparente de los recursos.

En la reunión estuvieron presentes las y los diputados Octavio Borunda, Magdalena Rentería, Rosana Díaz, Pedro Torres, Leticia Ortega, Ismael Pérez Pavía, Carla Rivas, Xóchitl Contreras, Jael Argüelles, Elizabeth Guzmán, Brenda Ríos y Nancy Frías, quienes coincidieron en la necesidad de mejorar los mecanismos de atención social, sobre todo en las regiones con mayor rezago y dispersión geográfica.

Con esta comparecencia, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común concluyó su participación en el proceso de revisión del Paquete Económico 2026, dejando en manos del Poder Legislativo el análisis y dictamen final sobre la propuesta presupuestal que buscará impactar directamente en la calidad de vida de miles de familias chihuahuenses.

