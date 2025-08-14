Poner limitantes a Derechos de las mujeres es un retroceso: América Aguilar

Publicidad - LB2 -

“¿Porque poner como requisito obligatorio una denuncia para el acceso a un derecho?” Cuestionó la diputada América Aguilar, luego de que en comisión de Familia, Asuntos Religiosos y Valores se discutiera la iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud, Ley de los Derechos de las Niñas, Niños, y Adolescentes, y la Ley de Víctimas para el Estado de Chihuahua con el objetivo de agregar como obligatorio para víctimas de violación, que para acceder al derecho a la interrupción del embarazo, tengan que presentar primero la denuncia a Fiscalía.

Chihuahua, Chih .- “La denuncia es un derecho, y siempre puede presentarla la víctima de así quererlo, pero sería un retroceso condicionar a las mujeres a enfrentarse a un proceso burocrático con todo lo que eso conlleva para que puedan acceder a un derecho que ya tienen” dijo la legisladora.

Cabe resaltar, que la NOM 046 considera la violencia sexual como una emergencia médica que debe de ser atendida en el momento, por lo que lo más importante es cuidar de la víctima, hacerla sentir segura y no revictimizarla, retrasar este proceso no solo va en contra de la Norma, sino que es punitivo en contra de las mujeres que acaban de sufrir un episodio de violencia extrema.

En su participación, la diputada contrastó las cifras de denuncias existentes con el estimado de casos de violencia contra las mujeres que se presentan, haciendo hincapié en que factores como el miedo, pueden silenciar a las víctimas, y es que, a pesar de que, en el 2024, según el INEGI en Chihuahua el 20.3% de las mujeres a partir de los 15 años han vivido situaciones de violencia sexual, sólo existen 319 carpetas en la entidad.

Para finalizar, Aguilar Gil hizo énfasis en proteger a las víctimas y no revictimizarlas por procesos burocráticos: “Hay que recordar que este es un tema que se sigue de oficio, no es necesaria la denuncia para que la Fiscalía lo persiga, no hay necesidad de revictimizar a las mujeres o bloquearles sus derechos” dijo.

