Pone en marcha Gobierno del Estado nuevo comedor comunitario de NutriChihuahua en Madera

Brindarán alimentación segura y de calidad a personas en situación vulnerable de la región serrana.

Madera, Chih. (ADN/Staff) – Con el propósito de garantizar el acceso a una alimentación nutritiva y segura para las personas en situación de vulnerabilidad, el Gobierno del Estado de Chihuahua inauguró un nuevo comedor comunitario del programa NutriChihuahua en el municipio de Madera, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC).

El titular de la dependencia, Rafael Loera, acudió personalmente a las instalaciones para verificar el correcto funcionamiento del espacio, supervisar el cumplimiento del menú establecido y conversar con las y los beneficiarios sobre el impacto que este servicio tiene en su vida cotidiana. Durante su visita, destacó la labor que realiza el equipo encargado del comedor, especialmente las coordinadoras responsables, quienes día con día se esfuerzan por ofrecer alimentos equilibrados y atención digna.

“NutriChihuahua se ha convertido en un apoyo invaluable para los sectores más vulnerables de distintas regiones del estado. En cada recorrido que realizamos escuchamos historias que nos reafirman la importancia de continuar fortaleciendo esta estrategia”, señaló Loera. Además, subrayó que el programa no solo atiende una necesidad alimentaria, sino que también representa un espacio de encuentro comunitario.

El secretario ha visitado anteriormente comedores comunitarios en municipios como Aldama, Ojinaga, Delicias, Hidalgo del Parral y la capital del estado, donde ha constatado que estos espacios cumplen con los estándares nutricionales necesarios, además de ofrecer un trato digno y cercano a quienes asisten diariamente por una comida caliente.

El comedor de Madera se suma a la red estatal de NutriChihuahua, cuyo objetivo principal es combatir la inseguridad alimentaria en zonas urbanas y rurales mediante una red de comedores públicos que ofrecen platillos balanceados y preparados con criterios de higiene y calidad. Los menús son supervisados por personal capacitado y diseñados para cubrir las necesidades nutricionales de la población atendida.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común invitó a la ciudadanía a localizar el comedor comunitario más cercano, mediante los canales oficiales de atención, y aprovechar este servicio gratuito que el Gobierno del Estado pone a disposición de quienes más lo necesitan.

El programa NutriChihuahua continúa en expansión como parte de las acciones prioritarias para mejorar la calidad de vida en comunidades vulnerables, especialmente en municipios con altos índices de marginación o rezago social, como es el caso de la región serrana.

