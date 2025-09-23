Plantea Villalobos fortalecer Consejos de Turismo en el estado

Publicidad - LB2 -

A fin de proyectar confianza hacia inversionistas y prestadores de servicios, consolidando al turismo como motor económico.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Con el propósito de fortalecer la operatividad de los Consejos de Turismo estatales y regionales, el diputado local del PRI, José Luis Villalobos García, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de decreto para reformar la Ley de Turismo de Chihuahua.

El legislador explicó que actualmente aspectos clave como la frecuencia de reuniones, el quórum necesario para sesionar o los mecanismos de decisión están establecidos en reglamentos secundarios, lo que genera vulnerabilidad institucional al depender de disposiciones sujetas a cambios discrecionales. “No podemos dejar en normativas de menor jerarquía el funcionamiento de órganos que son estratégicos para el turismo de Chihuahua”, señaló.

La propuesta busca elevar a rango de ley estas reglas operativas, con lo que se consolidaría la legalidad, certeza y continuidad de los Consejos. Entre los cambios más relevantes se plantea que los órganos deberán sesionar al menos dos veces por año de manera ordinaria, con la posibilidad de convocar reuniones extraordinarias cuando sea necesario. También se establece que los acuerdos serán válidos con la presencia de más de la mitad de sus integrantes, y que las decisiones se tomarán por mayoría, otorgando voto de calidad a la persona que presida en caso de empate.

Villalobos subrayó que la consolidación de Chihuahua como un destino turístico competitivo de clase mundial requiere órganos consultivos con reglas claras, transparentes y permanentes. Recordó que la entidad cuenta con un potencial único, desde el turismo de aventura en la Sierra Tarahumara y las barrancas, hasta el agroturismo en las llanuras y la riqueza cultural e histórica de sus Pueblos Tradicionales.

Con esta reforma, dijo, se busca dar certeza jurídica a los actores del sector, asegurar la continuidad de los trabajos y fortalecer la gobernanza turística en el estado. Además, apuntó que el contar con Consejos con reglas claras proyectará confianza hacia inversionistas y prestadores de servicios turísticos, fomentando la creación de infraestructura, programas de financiamiento y estímulos fiscales que impulsen al sector.

“Esta reforma no es un simple ajuste técnico, sino una declaración de la importancia que le damos al turismo como motor de desarrollo económico y social en Chihuahua”, expresó el legislador priista, quien destacó que la medida también contribuirá a cumplir con los estándares federales en materia de órganos de consulta.

