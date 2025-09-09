Plantea Joss Vega que se brinde atención médica con perspectiva de género

Publicidad - LB2 -

La Diputada del PAN propuso una serie de modificaciones para prevenir enfermedades cardiovasculares en las mujeres.

Chihuahua, Chih .- Joceline Vega Vargas, Diputada integrante del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ante el Congreso del Estado una propuesta que busca modificar la Ley Estatal de Salud de Chihuahua con el objetivo de fortalecer la prevención de las enfermedades cardiovasculares en las mujeres e impulsar una atención médica con perspectiva de género.

Lo anterior, toda vez que, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) desarrolladas por parte del INEGI, en 2024, 67 mil 594 mujeres fallecieron por causas cardiovasculares, dejando la diabetes en segundo lugar y los tumores malignos como el cáncer de mama y cervicouterino en tercero.

Entre las modificaciones sugeridas, se contempla agregar el Artículo 75 Quáter de la ley en mención para especificar que la atención a la salud cardiovascular de las mujeres deberá incluir protocolos médicos, capacitación del personal y campañas informativas.

“Tenemos la responsabilidad de reconocer que las enfermedades del corazón no son neutras, que la medicina tampoco lo es y que, si no legislamos con perspectiva de género, seguiremos reproduciendo desigualdades con apariencia de neutralidad”, refirió subrayando que los síntomas de infarto en las mujeres son más sutiles y atípicos que en los hombres, por lo que se suelen confundir atrasando la atención médica y generando lamentables consecuencias.

