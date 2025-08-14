Movil - LB1 -
    agosto 14, 2025
    Plantea diputada Xóchitl Contreras sancionar a quien use a los hijos para vengarse de su expareja

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El la comisión de familia, asuntos religiosos y valores, presidida por la diputada Xóchitl Contreras se aprobó un dictamen para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil del Estado de Chihuahua, con el fin de reconocer la alienación parental, como una forma de violencia familiar y sancionarla.

    Chihuahua, Chih .- La alienación parental significa que cuando uno de los padres manipula a los hijos para que rechacen al otro progenitor, generando odio, rencor o desprecio, situación común en procesos de divorcio.

    Xóchitl Contreras señaló que esta práctica daña gravemente el desarrollo emocional de las y los menores y vulnera su derecho a mantener una relación sana con ambos padres.

    La propuesta contempla:

    • Incluir la alienación parental como conducta prohibida en la ley.

    • Establecer medidas en el Código Civil para prevenir y corregir esta práctica en casos de divorcio o custodia.

    • Reforzar la obligación de todos los familiares de evitar cualquier forma de violencia.

    “Proteger a la niñez no es opcional, es nuestra obligación. Ante la violencia que pudiera existir en una separación, no podemos seguir permitiendo que los conflictos de los adultos destruyan la vida de nuestros hijos”, afirmó la diputada.

