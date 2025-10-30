Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 30, 2025 | 10:02
    InicioEstado

    Piden transitar con precaución en carretera Chihuahua–Juárez por volcadura de pipa

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    El percance ocurrió a la altura del kilómetro 252, por lo que autoridades mantienen el cierre parcial de la vía.

    Chihuahua, Chih .- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) exhortó a los automovilistas que circulan sobre la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, a que conduzcan con precaución a la altura del kilómetro 252, donde se registró la volcadura de una pipa que transportaba diésel.

    - Publicidad - HP1

    El percance ocurrió durante las primeras horas del día de hoy y provocó un derrame de combustible en la zona, por lo que elementos de la Guardia Nacional cerraron parcialmente la circulación para garantizar la seguridad de los conductores.

    Al momento se reporta tránsito vehicular lento en sentido norte a sur; en dirección sur a norte la circulación se mantiene con normalidad.

    En el lugar, personal de Protección Civil Municipal y del Cuerpo de Bomberos de Chihuahua, realizan la evaluación de riesgos.

    Además personal técnico de la compañía propietaria del vehículo, efectuará la limpieza y trasvase del combustible desde la unidad siniestrada.

    Se exhorta a la ciudadanía a atender las indicaciones de las autoridades, considerar rutas alternas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 053 | México investiga a empresarios de EEUU por tráfico de combustibles

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En Los Analistas ADN, David...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Disfrutaron juarenses el Festival de Tradición y Fantasía en el Parque Borunda

    Con gran participación ciudadana y un ambiente lleno de creatividad, el Festival de Tradición...
    Economía

    FINABIEN se consolida como la mejor opción para el envío de remesas, según PROFECO

    Por octava semana consecutiva, la Financiera para el Bienestar lidera el ranking nacional de...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.