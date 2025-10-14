Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 14, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 14, 2025 | 15:54
    InicioEstado

    Piden productores agrícolas se excluyan los granos del T-Mec

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    La protesta nacional se realizó en 20 estados del país, en reclamo de precios justos para las cosechas, mayor inversión en tecnología y programas de apoyo y frenó a la importación de productos agrícolas de Estados Unidos a México.

    Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Productores agrícolas del estado de Chihuahua, y miembros del Miembros del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), tomaron varias casetas de cobro de la entidad, además de bloquear las vías del tren, como parte de la protesta nacional que se lleva a efecto en reclamo por los bajos precios de los granos del país.

    Yako Rodríguez, dirigente estatal de El Barzón, indico que esta protesta se lleva a efecto en 17 entidades del país, y que exigen un precio justo para las cosechas, mayor inversión en tecnología y programas de apoyo, así como la exclusión de los granos básicos del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

    - Publicidad - HP1

    Según sus datos, en los últimos 10 años la producción de maíz cayó 4% mientras que las importaciones aumentaron 78.4%, generando rentabilidades mínimas de 2% en cultivos de riego y 8% en cultivos de temporal, con un déficit promedio de 3 mil 270 pesos por hectárea.

    Los productores agrícolas en Chihuahua tomaron las casetas de Ahumada a Ciudad Juárez, la de Delicias y la de Cuauhtémoc, y la de la entrada a Chihuahua ubicada en Sacramento.
    Los Estados en los que se llevaron a efecto bloqueos son:

    . – Chihuahua
    . – Sinaloa
    . – Michoacán
    . – Zacatecas
    . – Tamaulipas
    . – Guanajuato
    . – Ciudad de México, entre otros.

    Galería

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?En este episodio de Preguntale a Lucía,...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Salud Estatal debe más de mil millones a proveedores; evidencia diputada Argüelles

    Tiene un presupuesto de 6 mil millones, debe una sexta parte y privilegia adjudicaciones...
    Estado

    Impulsa Nancy “La China” Frías educación para prevenir el maltrato animal

    La diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Nancy “La China” Frías, presentó...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.