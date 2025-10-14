Piden productores agrícolas se excluyan los granos del T-Mec

Publicidad - LB2 -

La protesta nacional se realizó en 20 estados del país, en reclamo de precios justos para las cosechas, mayor inversión en tecnología y programas de apoyo y frenó a la importación de productos agrícolas de Estados Unidos a México.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Productores agrícolas del estado de Chihuahua, y miembros del Miembros del Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), tomaron varias casetas de cobro de la entidad, además de bloquear las vías del tren, como parte de la protesta nacional que se lleva a efecto en reclamo por los bajos precios de los granos del país.

Yako Rodríguez, dirigente estatal de El Barzón, indico que esta protesta se lleva a efecto en 17 entidades del país, y que exigen un precio justo para las cosechas, mayor inversión en tecnología y programas de apoyo, así como la exclusión de los granos básicos del Tratado de Libre Comercio (T-MEC).

Según sus datos, en los últimos 10 años la producción de maíz cayó 4% mientras que las importaciones aumentaron 78.4%, generando rentabilidades mínimas de 2% en cultivos de riego y 8% en cultivos de temporal, con un déficit promedio de 3 mil 270 pesos por hectárea.

Los productores agrícolas en Chihuahua tomaron las casetas de Ahumada a Ciudad Juárez, la de Delicias y la de Cuauhtémoc, y la de la entrada a Chihuahua ubicada en Sacramento.

Los Estados en los que se llevaron a efecto bloqueos son:

. – Chihuahua

. – Sinaloa

. – Michoacán

. – Zacatecas

. – Tamaulipas

. – Guanajuato

. – Ciudad de México, entre otros.

