Piden construir dos puentes peatonales sobre Avenida de las Torres en Ciudad Juárez

Magdalena Rentería exhorta a autoridades estatales y municipales a priorizar seguridad vial y movilidad peatonal en tramo de alta siniestralidad.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – A fin de prevenir atropellamientos y garantizar el derecho a una movilidad segura, la diputada Magdalena Rentería Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó un exhorto ante el Congreso del Estado para que el Gobierno Municipal de Juárez y el Gobierno del Estado de Chihuahua coordinen esfuerzos para construir dos puentes peatonales sobre la Avenida de las Torres, una de las vialidades más transitadas y peligrosas de Ciudad Juárez.

La solicitud, planteada este 11 de noviembre, propone la instalación de cruces elevados en un tramo de seis kilómetros, entre la Avenida El Porvenir y la Avenida Manuel J. Clouthier, donde se han registrado múltiples atropellamientos fatales en los últimos años. La legisladora especificó como puntos críticos el área aledaña al Walmart Las Torres y la intersección de las calles Miguel Hidalgo y Sorgo, zonas donde se concentra el flujo peatonal sin infraestructura segura para el cruce.

Durante su intervención, Rentería recordó que, desde el año 2020 a la fecha, al menos cuatro personas han perdido la vida y una más ha resultado gravemente lesionada al intentar cruzar esta vía, la cual fue diseñada a finales de los años noventa bajo un esquema de movilidad centrado en el automóvil. “La Avenida de las Torres se ha consolidado como una arteria clave para la ciudad, pero su diseño excluye a peatones y ciclistas, lo que vulnera directamente el principio de jerarquía de movilidad establecido por la ley estatal”, afirmó.

El exhorto legislativo subraya que la ubicación exacta y características técnicas de los puentes deberán definirse con base en criterios de movilidad urbana y estudios técnicos, de forma que se asegure su funcionalidad, accesibilidad y durabilidad. Para ello, se convoca a que el Gobierno Municipal realice el análisis correspondiente, conforme a los lineamientos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Chihuahua.

Rentería recordó que dicha ley establece una jerarquía en la movilidad que prioriza a peatones, personas con discapacidad, ciclistas y usuarios del transporte no motorizado, por encima del vehículo particular, principio que debe reflejarse en toda obra de infraestructura urbana. Asimismo, señaló que esta jerarquía exige un enfoque inclusivo y diferenciado en razón de género, edad y condición física.

La diputada juarense hizo hincapié en que las políticas de movilidad deben ajustarse a las necesidades actuales de las ciudades, donde la seguridad de las personas debe estar por encima de la velocidad vehicular. “La prioridad debe ser salvar vidas, no ahorrar minutos al volante”, expresó.

Finalmente, Rentería exhortó a ambas instancias de gobierno a actuar con responsabilidad y visión a largo plazo, y a que se involucren en una transformación urbana que integre los principios de movilidad segura, sustentable e inclusiva para todos los sectores de la población juarense.

