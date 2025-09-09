Piden a PROFEPA informe sobre segunda inspección a empresa GCC

Publicidad - LB2 -

Con el fin de conocer si se han solventado las medidas correctivas por contaminación ambiental en la ciudad de Chihuahua, integrantes de la 68 Legislatura del Congreso local, aprobaron la solicitud para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) informe sobre los resultados de la segunda inspección que se realizó a la empresa Grupo Cementos de Chihuahua (GCC).

Chihuahua, Chih .- Este punto de acuerdo, fue presentado ante el Pleno por la diputada María Antonieta Pérez Reyes de MORENA, quien detalló que dicha empresa ubica sus trabajos en la ciudad capital en la zona “Nombre de Dios” y en donde se deben de solventar las medidas correctivas por contaminación.

Dijo que a mediados de 2023 y a petición de vecinos del Fraccionamiento “Quintas del Río”, presentó la problemática a que habitantes enfrentaban debido a la presencia de polvo y otros contaminantes en sus casas habitación y por lo que se aprobó por este Poder, solicitar a la autoridad federal correspondiente, una auditoría a la empresa GCC.

- Publicidad - HP1

“Luego de esta auditoría que fue informada a las y los diputados de esta legislatura, se nos entregó un pliego de cumplimiento para la empresa en cuestión y en el que se daba un plazo determinado para demostrar la existencia de permisos, sistemas ambientales y otros procedimientos más, todos relacionados con su proceso de producción de cemento”, señaló Pérez Reyes.

Recalcó que a un año de esta auditoría y a petición de los directivos de la planta de la empresa GCC, se realizó una reunión de trabajo en las instalaciones de la planta, para conocer el cumplimiento del acuerdo establecido por PROFEPA.

“Según información dada a conocer por los directivos de esta empresa cementera han hecho una inversión cuantiosa para resolver las observaciones en la auditoría plasmada en el requerimiento PFPA/3.2/12. 27.1/164-AC-2024 por PROFEPA y es por ello que, se realizó una segunda auditoría y por lo que se pide un informe para conocer el resultado”, finalizó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.