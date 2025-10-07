Pide Luis Fernando Chacón reconocer a Personas Cuidadoras; declararían el 5 de noviembre como su día en el estado

Publicidad - LB2 -

Luis Fernando Chacón, subcoordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, presentó iniciativa para reconocer a las personas cuidadoras en el estado, es decir, aquellas personas que dedican sus vidas a cuidar de otras que requieren ser cuidadas de manera especial, particularmente por alguna discapacidad.

Chihuahua, Chih .- Para este efecto, Chacón Erives planteó declarar el día 5 de noviembre de cada año, como el “Día Estatal de las Personas Cuidadoras en el estado de Chihuahua”, como fecha de conmemoración oficial para reconocer la labor que desempeñan al servicio de las personas que más lo necesitan, así como su importante función dentro de la sociedad chihuahuense.

Chacón consideró que visibilizar el trabajo de las personas que entregan su tiempo y esfuerzo al cuidado y protección de otros, es un buen comienzo en un trayecto que se debe recorrer para brindarles condiciones de justicia y garantías.

Durante la presentación de la iniciativa, Chacón estuvo respaldado por integrantes de la Asociación Civil “No toda la discapacidad es visible”, quienes reconocieron la contribución del priista en la lucha por la dignificación de su labor.

El legislador agregó que la mayoría de las personas cuidadoras son mujeres y que su labor es esencial en las familias y tiene un alto valor para la comunidad, por lo que reconoció de forma especial a todas ellas.

Chacón refrendó su compromiso con los grupos vulnerables y con quienes contribuyen de forma decidida en su atención y en la generación de mejores condiciones de vida para todas y todos.

