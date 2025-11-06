Pide José Luis Villalobos iluminar de azul los edificios públicos por el Día Mundial de la Diabetes

Publicidad - LB2 -

El legislador priista exhorta a autoridades estatales y municipales a sumarse a la campaña de conciencia sobre esta enfermedad crónica.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En vísperas del Día Mundial de la Diabetes, el diputado José Luis Villalobos García, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), hizo un llamado a los tres Poderes del Estado de Chihuahua, a los 67 Ayuntamientos, así como a dependencias y organismos de la administración pública estatal y municipal, para que iluminen de azul sus edificios públicos el próximo 14 de noviembre, como muestra de solidaridad con quienes viven con esta enfermedad.

Villalobos destacó que este gesto simbólico busca no sólo generar visibilidad, sino fortalecer la conciencia colectiva sobre una de las principales problemáticas de salud pública en el país. “La diabetes es la verdadera epidemia silenciosa del siglo XXI”, afirmó el legislador, al referirse a las cifras alarmantes que presenta esta enfermedad en México y en el estado.

De acuerdo con datos oficiales, entre enero y junio de 2024 se registraron 57,986 defunciones por diabetes a nivel nacional. En el caso específico de Chihuahua, se ha reportado un aumento del 44.8% en la incidencia durante la última década, ubicando al estado en el quinto lugar nacional por casos de diabetes tipo 1 entre personas de 0 a 24 años, lo que refleja una creciente afectación en edades tempranas.

Villalobos García recordó que desde el Congreso del Estado se han impulsado acciones concretas para atender esta problemática. Mencionó la reciente reforma a la Ley Estatal de Salud, aprobada por unanimidad, que garantiza el acceso a atención médica, insulina e insumos necesarios para niñas, niños y adolescentes diagnosticados con diabetes, como parte de un enfoque de salud pública incluyente.

“La iluminación de edificios en color azul transforma nuestros espacios compartidos en faros de empatía y solidaridad. Es una forma de honrar la resiliencia de miles de ciudadanos, fortalecer la conciencia colectiva y materializar visualmente el compromiso con la salud que esta Soberanía ya ha consagrado en ley”, expresó el legislador priista durante su intervención.

El Día Mundial de la Diabetes fue instaurado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Diabetes, y desde 2006 es reconocido oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas. Cada año, el 14 de noviembre se conmemora como una jornada para visibilizar el impacto global de esta enfermedad y promover políticas públicas enfocadas en su prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado.

La propuesta de Villalobos se suma a los esfuerzos globales y nacionales por generar conciencia sobre el impacto de la diabetes, una enfermedad que afecta a millones de personas y cuyas complicaciones pueden prevenirse mediante acciones coordinadas de salud, educación y política pública.

