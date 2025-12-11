Pide diputado Olson investigar presunto ‘Cártel del Agua’ en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Solicita indagar concesiones otorgadas en gestiones pasadas por exfuncionaria hoy diputada de Morena.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Carlos Olson, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó un Punto de Acuerdo en el Congreso del Estado para solicitar al Gobierno Federal una investigación formal sobre presuntas irregularidades en la entrega de concesiones de agua y cambios de uso de suelo en el estado de Chihuahua, particularmente durante administraciones anteriores de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El legislador panista pidió que la indagatoria se centre en el periodo en el que una actual diputada de Morena ocupó responsabilidades federales en materia ambiental, argumentando que existen denuncias y señalamientos públicos sobre autorizaciones presuntamente irregulares en materia de uso de suelo y permisos ambientales, las cuales habrían favorecido a intereses privados en detrimento de la disponibilidad y uso equitativo del recurso hídrico.

- Publicidad - HP1

“En Chihuahua no puede existir un ‘cártel del agua’. La ciudadanía merece claridad y legalidad en el manejo de sus recursos”, declaró Olson ante el pleno. Agregó que, en un contexto de crisis hídrica y alta presión sobre acuíferos estratégicos, el Estado tiene la responsabilidad de actuar con firmeza frente a cualquier indicio de uso indebido o manipulación de concesiones.

El diputado hizo referencia a declaraciones recientes del Ejecutivo Federal sobre la existencia de pozos ilegales en la entidad. Señaló que esas acusaciones deben pasar del discurso político a investigaciones serias y transparentes, conducidas con base en evidencia técnica, sin fines partidistas, pero con el firme propósito de salvaguardar el interés público.

Olson indicó que la intención de su propuesta no es la persecución política, sino garantizar la legalidad en el manejo de un recurso vital, especialmente para sectores productivos como el agrícola y el ganadero, que dependen del agua para su operación diaria y cuya disponibilidad ha estado comprometida en distintas regiones del estado.

Asimismo, subrayó la necesidad de revisar la forma en que las dependencias federales otorgaron permisos durante años anteriores, ya que, según expresó, podrían haberse emitido sin cumplir con estudios de impacto ambiental o con criterios técnicos adecuados. “No podemos permitir que el agua sea utilizada como un instrumento de poder o de presión política”, puntualizó.

El Punto de Acuerdo solicita que se transparente la información relacionada con concesiones, cambios de uso de suelo y autorizaciones ambientales emitidas en ese periodo, así como que las instancias federales competentes –CONAGUA, SEMARNAT y la Secretaría de la Función Pública– lleven a cabo las auditorías necesarias.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y eventual discusión en el pleno. Mientras tanto, legisladores de Morena no han emitido una postura pública sobre el señalamiento.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.