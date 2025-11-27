Pide Congreso de Chihuahua aumentar franquicia aduanal para familias fronterizas

Publicidad - LB2 -

Se busca elevar de 300 a 500 dólares el monto libre de impuestos y hasta 1,000 en vacaciones.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó un punto de acuerdo presentado por el diputado Francisco Sánchez Villegas, coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, para solicitar al Gobierno Federal el incremento inmediato de los montos permitidos para el cruce de mercancías en las aduanas fronterizas, bajo el régimen de franquicia. Esta iniciativa pretende beneficiar directamente a las familias que viven en municipios fronterizos como Ciudad Juárez, donde el tránsito binacional es una práctica cotidiana.

Actualmente, el límite de franquicia para cruces terrestres es de 300 dólares, lo que según el legislador resulta insuficiente ante el alza de precios y las necesidades básicas de los hogares. Por ello, el exhorto plantea elevar dicho monto a 500 dólares de manera permanente y hasta 1,000 dólares durante los periodos vacacionales, cuando se incrementa el flujo de connacionales y residentes que cruzan hacia México con mercancías personales.

Sánchez Villegas argumentó que esta medida representaría un alivio económico para miles de familias que sostienen su vida entre dos países y que constantemente adquieren en Estados Unidos productos básicos, ropa, artículos escolares o insumos del hogar. “Es liberar el comercio cotidiano, dinamizar la economía básica y darle aire a miles de hogares”, declaró durante su intervención en tribuna.

El diputado también enfatizó que Chihuahua, y particularmente su frontera norte, tiene una relación económica y social profundamente arraigada con el país vecino, por lo que cualquier política aduanera que limite el intercambio impacta directamente en la economía familiar. En este contexto, consideró que elevar la franquicia es una medida urgente y congruente con la realidad regional.

El exhorto aprobado será remitido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Administración General de Aduanas del SAT, instancias responsables de determinar los criterios fiscales en los cruces internacionales. La propuesta busca abrir el debate sobre una política aduanera diferenciada para las zonas fronterizas, donde la cotidianidad del cruce y la integración con Estados Unidos requieren enfoques más flexibles.

La petición cobra relevancia especialmente en fechas cercanas a fin de año, cuando muchas familias juarenses y chihuahuenses aprovechan los viajes a El Paso y otras ciudades del sur de Estados Unidos para realizar compras navideñas, regresar al país con obsequios o cubrir necesidades del hogar. Una actualización en los montos permitidos podría reducir también las prácticas de decomisos y conflictos con autoridades aduaneras.

