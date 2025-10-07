Pide Arturo Medina apoyos prioritarios para jóvenes emprendedores en situación vulnerable

Publicidad - LB2 -

Busca alejar a jóvenes del alcance del crimen organizado.

Chihuahua, Chih .- Arturo Medina, Coordinador de los diputados del PRI, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones legales de la entidad, a fin de que jóvenes en situación de vulnerabilidad social accedan de forma prioritaria a la obtención de apoyos para el emprendimiento.

Medina explicó, que la propuesta busca generar condiciones de equidad en poblaciones jóvenes, posibilitando que las juventudes chihuahuenses puedan mejorar su calidad de vida a través del emprendimiento, alejándolos del alcance de organizaciones criminales.

El priista explicó que la capacitación, la vinculación, el financiamiento y el acompañamiento en la construcción de proyectos emprendedores, permite que las y los jóvenes puedan activar nuevos flujos económicos, mejorar su calidad de vida y hasta generar empleos.

El coordinador legislativo recordó que las poblaciones jóvenes siguen siendo blanco fácil para quienes promueven actividades ilícitas, pues la falta de oportunidades y soporte, reduce las alternativas ocupacionales, orillándolos muchas veces a su incorporación a las filas del crimen organizado.

Detalló que se busca combatir los efectos del rezago económico de las y los jóvenes del estado, así como de las limitaciones a oportunidades educativas y de vinculación social.

Para este efecto, lo que Medina plante es la adhesión del artículo 43 a la Ley de Fomento a la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Estado de Chihuahua, así como diversas reformas para la creación de un padrón de personas jóvenes que emprenden en situación de vulnerabilidad, la implementación de sistemas de seguimiento y la implementación de indicadores en la materia.

Medina reiteró el compromiso de los diputados del PRI con la seguridad y desarrollo de las juventudes del estado, con la justicia social y el piso parejo en materia de oportunidades de crecimiento para todas y todos los chihuahuenses.

