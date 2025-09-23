Pide Arturo Medina a Sheinbaum se comprometa con ganaderos en su visita a Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Reitera urgencia de cerrar frontera sur.

Chihuahua, Chih .- Arturo Medina, coordinador de los diputados del PRI en el Congreso del Estado, hizo un llamado público a la Presidenta Claudia Sheinbaum para que en su próxima visita al estado de Chihuahua, establezca compromisos claros con los ganaderos de la entidad, a fin de brindarle respaldo real a este sector que atraviesa por una crisis creciente derivada del gusano barrenador.

Medina reiteró que es urgente el cierre de la frontera sur para detener el ingreso de ganado al país, para que las operaciones internas de contención y combate sean efectivas.

El priista indicó que el gobierno de la República debe fijarse como prioridad actuar con prontitud y firmeza para recuperar la confianza internacional sobre nuestro ganado, sobre todo, cuando los ganaderos del país, especialmente los del norte, han sido sumamente responsables con el cuidado de la calidad de sus animales.

El coordinador parlamentario dijo que la presidenta Sheinbaum es bienvenida en Chihuahua, reconoció esfuerzos importantes que ha depositado en la entidad en materia de coordinación para la seguridad y la instó a incorporar en su agenda para la región, el endurecimiento de protocolos y reforzamiento de medidas para combatir el gusano barrenador, restaurar la exportación hacia Estados Unidos y reactivar la economía de las cadenas de producción y comercialización que dan sustento a miles de familias en el estado.

Medina Aguirre señaló que el panorama para la ganadería nacional no tiene espacio para medidas ligeras ni para omisiones permisivas que faciliten la propagación de la plaga, asimismo afirmó que es necesaria una revisión a los aparatos gubernamentales encargados del control al interior, pues es probable que existan vicios y corruptelas que facilitan la movilización de ganado infectado.

