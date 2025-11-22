Pide América Aguilar eliminar costos extra por adecuaciones básicas en viviendas

Publicidad - LB2 -

Aprueban en comisión 43 conceptos sin costo en Tablas de Valores para el ejercicio fiscal 2026.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada América Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, propuso eliminar el cobro adicional por elementos básicos en viviendas de familias chihuahuenses, durante la reunión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado. En este marco, se aprobó que 43 conceptos relacionados con adecuaciones habitacionales no generen incrementos en el valor catastral para el ejercicio fiscal 2026.

“Existen instalaciones o acondicionamientos que le ponemos a nuestra casa, que no son un lujo, sino una necesidad”, expresó Aguilar durante la discusión técnica de los anteproyectos de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción. Subrayó que estas adecuaciones son esenciales para afrontar las condiciones climáticas extremas del estado y que su incorporación a las viviendas no debería implicar una carga económica adicional para las familias, especialmente en sectores populares.

- Publicidad - HP1

Entre los conceptos aprobados con costo cero se encuentran equipamientos como aire acondicionado, calefacción, cisternas, tinacos, tanques estacionarios, rampas de acceso, barandales, chimeneas, áreas techadas y cocinas integrales. La legisladora explicó que estos elementos forman parte de las mejoras básicas necesarias para una vivienda funcional y segura, y que muchas veces son implementados con esfuerzo por las propias familias.

La comisión, presidida por el diputado Jorge Soto, avaló la propuesta con el argumento de que reconocer estos elementos sin costo adicional atiende al principio de equidad y contribuye a garantizar el derecho a una vivienda digna, contemplado tanto en leyes nacionales como en tratados internacionales de derechos humanos.

Aguilar insistió en que no se trata de embellecer las viviendas, sino de asegurar condiciones mínimas de habitabilidad. “Las familias se esfuerzan por contar con estos elementos para afrontar las dificultades que implica vivir en un desierto. Como defensores de la vivienda digna, vamos a seguir trabajando para que esto no influya en el costo de las viviendas populares”, puntualizó.

Al concluir la sesión, la diputada agradeció al equipo técnico del Congreso del Estado y a las y los legisladores que respaldaron esta iniciativa, destacando la voluntad de avanzar hacia una legislación fiscal más justa y sensible a la realidad de las familias chihuahuenses. Esta aprobación será integrada en los dictámenes finales del paquete económico 2026 que próximamente se presentará al Pleno del Congreso para su votación.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.