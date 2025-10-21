Movil - LB1A -
octubre 21, 2025
    16:10
    Pide Alma Portillo inclusión de cuidados gratuitos a niñez, personas con discapacidad y adultos mayores, en planes de desarrollo en Chihuahua

    Estado

    POR Redacción ADN / Agencias
    Presenta iniciativa para que Derecho al Cuidado se reconozca como Derecho Social.

    Chihuahua, Chih .- La diputada parralense Alma Portillo, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Social y Humano del Estado de Chihuahua, con el fin de que se incluya en los paquetes presupuestales el otorgamiento de cuidados gratuitos a la niñez, personas con discapacidad y adultos mayores.

    Esta iniciativa fue respaldada por la totalidad de las fuerzas políticas al interior del Congreso del Estado, quienes coincidieron en reconocer el derecho al cuidado como un derecho social, equiparable a la salud, la educación y la vivienda.

    Portillo explicó en tribuna que este nuevo marco legal facultará al Estado y a los municipios a incluir políticas, estrategias, programas y metas de cuidado dentro de sus planes de desarrollo estatal y municipal.

    La legisladora destacó la necesidad de incluir el cuidado como derecho colectivo ya que el Estado debe fortalecer su modelo de desarrollo social y que el estar a cargo de un familiar no sea invisible, tampoco una carga solamente femenina, sino que sea responsabilidad del Estado.

    Esto implica presupuestar la creación de infraestructura pública, sistemas y servicios de cuidado dirigidos a niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y personas en situación de dependencia.

    Con esta reforma, Chihuahua puede ser pionero en construir un modelo de desarrollo social más justo, solidario e incluyente, donde cuidar no sea un sacrificio, sino un derecho, afirmó Alma Portillo.

    La legisladora recordó que el pasado 3 de abril, su fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reconocer este mismo derecho en la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

    A la fecha, esa propuesta no ha sido dictaminada, y esa omisión perpetúa el vacío legal que deja sin protección a quienes más sostienen el tejido humano de nuestra sociedad, por lo que demandó, “no podemos seguir legislando de espaldas a la realidad.

