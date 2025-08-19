Personal de la SCOP retira material rocoso y restablece conectividad vial

Publicidad - LB2 -

El personal de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) llevó a cabo un operativo para retirar más de 13 toneladas de material rocoso que obstruía la carretera Santa Isabel – Anáhuac, específicamente a la altura del kilómetro 18+1000. Esta acción fue crucial para restablecer la conectividad en un tramo que es utilizado diariamente por más de mil automovilistas.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) .- La rápida intervención de la SCOP permitió que el flujo vehicular regresara a la normalidad en poco tiempo. La carretera es una vía importante para muchas personas que dependen de ella tanto por motivos laborales como personales. La obstrucción había generado inconvenientes significativos, pero la actuación oportuna de las autoridades garantizó la seguridad de los usuarios.

La cuadrilla de Conservación de Caminos de la SCOP se encargó de realizar los trabajos necesarios para despejar la carretera. Este tipo de acciones son parte de un esfuerzo continuo por parte de la dependencia para mantener en óptimas condiciones las vías de comunicación en el estado. La supervisión constante de las carreteras es una prioridad para la SCOP, que busca prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la movilidad.

Además de la remoción de obstáculos, la SCOP se compromete a actuar de manera inmediata ante cualquier necesidad que surja en las carreteras. Esto incluye la atención a reportes de daños, deslizamientos o cualquier otro tipo de incidente que pueda afectar la transitabilidad. La dependencia se mantiene alerta y disponible para responder a las demandas de los automovilistas.

La importancia de mantener las carreteras en buen estado no solo radica en facilitar el tránsito, sino también en asegurar la seguridad de quienes utilizan estas vías. La SCOP, al realizar estas acciones, contribuye a la mejora de la infraestructura vial del estado, lo que a su vez impacta positivamente en la economía local y en la calidad de vida de los ciudadanos.

En resumen, la intervención de la SCOP en la carretera Santa Isabel – Anáhuac es un ejemplo de la labor constante que realiza esta dependencia para garantizar la seguridad y movilidad de los automovilistas, reafirmando su compromiso con la infraestructura vial del estado.

