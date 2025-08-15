Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    agosto 15, 2025 | 12:08
    InicioEstado

    Permanece pronóstico de lluvias fuertes en el estado para este viernes

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Podrían alcanzar hasta 50 milímetros en las zonas noroeste, oeste, suroeste y centro.

    Chihuahua, Chih .- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer, con base en información del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), que este viernes 15 se prevén lluvias de moderadas a puntualmente fuertes de hasta 50 milímetros (mm), en las zonas noroeste, oeste, suroeste y centro del estado.

    En áreas de las regiones noroeste, oeste, suroeste, centro y sur, habrá precipitaciones de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm), mientras que serán de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en sectores del norte, oeste, centro, sureste y noreste.

    - Publicidad - HP1

    Estas condiciones pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

    Los vientos se pronostican con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas que superarán los 55 km/h en Juárez, Rosales y Delicias, donde es posible se presenten tolvaneras.

    Las ráfagas podrían rebasar los 45 km/h en el norte, centro, sur y sureste, y los 35 km/h en el noroeste y noreste.

    Se recomienda a la población tomar medidas preventivas, conducir con precaución y, en caso de llegar a una zona de tolvaneras, orillarse y encender las luces intermitentes hasta que mejore la visibilidad.

    Las temperaturas máximas previstas para esta tarde son (°C): Chihuahua 31, Juárez 32, Janos 27, Madera 21, Temósachic 23, Cuauhtémoc 24, Ojinaga 35, Delicias 33, Camargo 33, Jiménez 33, Parral 28, Creel 21, Chínipas 33, Guachochi 21 y El Vergel 20.

    Para este sábado 16, se espera la continuidad de lluvias intensas en gran parte de la entidad, mismas que podrían ser de 50.1 a 75 mm en la región centro.

    En el resto del territorio estatal, las precipitaciones pluviales podrían ir desde los .1 mm hasta los 50 mm, acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

    La CEPC recomienda evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, asegurar techos y objetos que puedan desprenderse y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

    Se exhorta a la ciudadanía a seguir las indicaciones preventivas de las autoridades por posibles encharcamientos, crecida de arroyos, actividad eléctrica y granizo. En caso de emergencia, llamar al 9-1-1.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    A CONTRALUZ 028 | La Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación con Maria Teresa Delgado

    En este episodio de A CONTRALUZ, hablamos de la Industria Maquiladora y Manufacturera de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    María Antonieta pide justicia para niña indígena de 11 años que se convirtió en madre

    La diputada local de Morena, María Antonieta Pérez Reyes, alzó la voz este jueves...
    Juárez / El Paso

    Mañana inicia el Concurso de Grafiti

    La Dirección de Centros Comunitarios, en coordinación con Bichos Colectivo, dentro del programa Cruzarte,...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.