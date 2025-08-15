Permanece pronóstico de lluvias fuertes en el estado para este viernes

Publicidad - LB2 -

Podrían alcanzar hasta 50 milímetros en las zonas noroeste, oeste, suroeste y centro.

Chihuahua, Chih .- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer, con base en información del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), que este viernes 15 se prevén lluvias de moderadas a puntualmente fuertes de hasta 50 milímetros (mm), en las zonas noroeste, oeste, suroeste y centro del estado.

En áreas de las regiones noroeste, oeste, suroeste, centro y sur, habrá precipitaciones de dispersas a moderadas con chubascos (de 5.1 a 25 mm), mientras que serán de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en sectores del norte, oeste, centro, sureste y noreste.

Estas condiciones pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Los vientos se pronostican con velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h), con rachas que superarán los 55 km/h en Juárez, Rosales y Delicias, donde es posible se presenten tolvaneras.

Las ráfagas podrían rebasar los 45 km/h en el norte, centro, sur y sureste, y los 35 km/h en el noroeste y noreste.

Se recomienda a la población tomar medidas preventivas, conducir con precaución y, en caso de llegar a una zona de tolvaneras, orillarse y encender las luces intermitentes hasta que mejore la visibilidad.

Las temperaturas máximas previstas para esta tarde son (°C): Chihuahua 31, Juárez 32, Janos 27, Madera 21, Temósachic 23, Cuauhtémoc 24, Ojinaga 35, Delicias 33, Camargo 33, Jiménez 33, Parral 28, Creel 21, Chínipas 33, Guachochi 21 y El Vergel 20.

Para este sábado 16, se espera la continuidad de lluvias intensas en gran parte de la entidad, mismas que podrían ser de 50.1 a 75 mm en la región centro.

En el resto del territorio estatal, las precipitaciones pluviales podrían ir desde los .1 mm hasta los 50 mm, acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

La CEPC recomienda evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, asegurar techos y objetos que puedan desprenderse y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Se exhorta a la ciudadanía a seguir las indicaciones preventivas de las autoridades por posibles encharcamientos, crecida de arroyos, actividad eléctrica y granizo. En caso de emergencia, llamar al 9-1-1.

