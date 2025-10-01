Movil - LB1 -
    octubre 1, 2025 | 15:22
    Participó Estado en la instalación del Comité Promotor de Inversiones en Chihuahua

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, participó en la instalación del Comité Promotor de Inversiones en Chihuahua.

    Chihuahua, Chih .– En el evento estuvieron presentes representantes de clústeres, instituciones académicas, cámaras y organismos empresariales, así como los presidentes municipales de Parral, Chihuahua y Juárez, quienes fueron designados como vocales.

    La finalidad del encuentro es identificar oportunidades de inversión, dar acompañamiento a inversionistas y promover la región mediante su infraestructura, talento, incentivos, ventajas competitivas y ubicación estratégica.

    Además, funcionará como una mesa de enlace para atender trámites y eliminar posibles barreras que limiten el desarrollo de proyectos, especialmente en sectores con vocación industrial como el automotriz, aeroespacial, agroindustrial y turístico.

    Este mecanismo radica en la posibilidad de alinear esfuerzos entre los sectores público, privado y académico para diseñar estrategias que fortalezcan el ecosistema económico, generen certidumbre a inversionistas nacionales e internacionales y consoliden a Chihuahua de referente en innovación, competitividad y atracción de capital.

    Durante el encuentro, los vocales del comité plantearon a las autoridades federales temas clave para el desarrollo de la entidad, como la eficiencia en trámites, el fortalecimiento de la infraestructura energética, el mejoramiento de carreteras y la agilización en cruces aduanales.

    En representación del Gobierno del Estado acudieron Ulises Fernández, secretario de Innovación y Desarrollo Económico, y Fernando Alba, subsecretario de Industria, Minería y Energía.

